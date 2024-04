BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt sieht in Außenministerin Annalena Baerbock und Wirtschaftsminister Robert Habeck zwei geeignete grüne Kanzlerkandidaten. "Annalena Baerbock macht gerade einen ausgezeichneten Job. Genauso wie Robert Habeck", sagte die Bundestagsvizepräsidentin den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstag). "Es ist doch hervorragend, dass wir mit den beiden zwei Personen haben, die ins Kanzleramt einziehen könnten." Sie traue das Kanzleramt beiden zu.

Mit Baerbock hatten die Grünen bei der Bundestagswahl 2021 erstmals eine Kanzlerkandidatin ins Rennen geschickt, zuvor war die Partei mit Spitzenkandidaten angetreten. Auf die Frage, ob die Grünen angesichts aktueller Umfragewerte eine Kanzlerkandidatur vertragen, antwortete Göring-Eckardt: "Das entscheiden wir, wenn es so weit ist." Es komme darauf an, ob eine Partei bereit ist, nicht nur eine bestimmte Klientel zu bedienen, sondern die Verantwortung für das gesamte Land zu übernehmen. "Und da sage ich: Ja, die Grünen sind das."

Bei der Bundestagswahl 2021 hatten die Grünen 14,8 Prozent der Stimmen geholt. In aktuellen Umfragen liegt die Partei bei Werten zwischen 12 und 15 Prozent. Vizekanzler Habeck wäre 2021 auch gern als Kanzlerkandidat für die Grünen in den Wahlkampf gezogen, musste aber Baerbock das Feld überlassen. Beide gelten in der K-Frage bei den Grünen als Anwärter. Die nächste Bundestagswahl findet regulär 2025 statt./vrb/DP/he