Der DAX verzeichnete am vergangenen Freitag ein starkes Plus, obwohl Unsicherheiten am Aktienmarkt bleiben. Analysten erwarten, dass die US-Notenbank ihre abwartende Haltung beibehält, während Quartalsberichte von Unternehmen wie Alphabet und Microsoft die Stimmung verbessern. Trotz der Erholung bleiben Herausforderungen wie die Entwicklung der Zinsen und Inflation sowie die Performance bestimmter Unternehmen im Fokus der Anleger. starker ...

