News von Trading-Treff.de Monatstrend gebrochen | DAX und Wall Street im Gleichschritt aufwärts. Hält das Momentum an? Dein Trading-Wochenausblick am 28.04.2024 Monatstiefs im DAX nun belastbar Das Video zur Analyse inklusive Rohstoffen: Das recht starre Momentum in den ersten beiden Aprilwochen zur Unterseite wurde gestoppt und ein Boden ausgebildet. Zunächst sahen wir noch einen intakten Abwärtstrend in der Vorwochenanalyse am 20.04.2024 (Rückblick): ...

