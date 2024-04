Der Versuch der Shortseller, die Evotec-Aktie (WKN: 566480) nach dem Kurssturz am vergangenen Mittwoch noch tiefer zu drücken, ist gescheitert. Die Equity Story des innovativen Hamburger Wirkstoffforschers ist zu stark, die Aussichten dürften den Kurs sehr bald wieder treiben. "Wir sind bereit, die Zukunft für Evotec zu gewinnen", so Chefaufseherin Iris Löw-Friedrich. "Unser Kernangebot ist sehr gefragt", heißt es in der jüngsten Telefonkonferenz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...