DJ Fluggesellschaften wehren sich gegen EU-Plan für Nicht-CO2-Emissionen

LONDON (Dow Jones)--Globale Fluggesellschaften wollen der Financial Times zufolge erreichen, dass die Europäische Union Pläne zur Offenlegung der Branchenauswirkungen auf die globale Erwärmung abschwächt. Sie wehren sich in einem Brief an die EU dagegen, dass die EU von der Luftfahrtbranche eine Überwachung und Offenlegung ihrer Nicht-CO2-Emissionen verlangt, einschließlich der Kondensstreifen am Himmel, berichtet die FT, die nach eigenen Angaben Einblick in das Schreiben hatte.

Die Fluggesellschaften werden seit Jahren wegen ihres Beitrags zum Klimawandel durch CO2 unter die Lupe genommen, aber die Auswirkungen anderer Emissionen, darunter Kondensstreifen, Stickoxide und Schwefel, sind weniger bekannt und werden weniger überwacht. Als Reaktion darauf führt die EU bahnbrechende Vorschriften ein, die alle Fluggesellschaften dazu verpflichten, die Nicht-CO2-Emissionen von Flügen, die innerhalb der EU starten, ab Januar 2025 zu quantifizieren und zu melden

In dem Brief, schreibt Willie Walsh, der Generaldirektor der International Air Transport Association (IATA), der Lobbygruppe der Fluggesellschaften, diesen Monat an EU-Politiker und warnt vor "wachsender Besorgnis in der Gemeinschaft der Fluggesellschaften". Der frühere Chef von British Airways fordert Brüssel auf, die Teilnahme an dem System freiwillig zu machen und seinen Geltungsbereich erheblich einzuschränken, indem die Regeln nur auf Flüge innerhalb der EU angewendet werden.

Walsh zufolge sind die Fluggesellschaften insbesondere besorgt, dass Nicht-CO2-Emissionen nicht mit der gleichen "hohen Sicherheit" wie CO2-Emissionen berechnet werden können und dass die vorgeschlagene Methodik "als unzureichend ausgereift befürchtet wird, um Nicht-CO2-Emissionen genau zu messen oder um zu ihrer wirksamen Minderung beizutragen".

Die EU war der FT zufolge nicht unmittelbar für eine Stellungnahme verfügbar.

April 28, 2024

