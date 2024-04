DJ Hugo-Boss-CEO: Wir sind grundsätzlich offen für Zukäufe

FRANKFURT (Dow Jones)--Hugo Boss ist für Zukäufe offen, und der Modekonzern könnte sich vorstellen, dass sich in den kommenden Jahren Gelegenheiten für Zukäufe beispielsweise von Modemarken ergeben werden. Dies sagte CEO Daniel Grieder der Süddeutschen Zeitung in einem Interview. "Ich kann mir vorstellen, dass sich in Zukunft Optionen ergeben könnten", sagte Grieder. "In der Branche ist momentan viel in Bewegung. Für viele Marken ist die Zeit herausfordernd." Sollte sich etwas ergeben, "dann sind wir grundsätzlich offen".

April 28, 2024 12:26 ET (16:26 GMT)

