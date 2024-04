© Foto: picture alliance / Zoonar | Viktor Gladkov



Mit Renditen von zeitweise mehr als zehn Prozent zählt BMW seit Jahren zu den beliebtesten Dividendentiteln in Deutschland. Ist die Aktie nach der deutlichen Kürzung für Anleger noch attraktiv?Nach zwei Ausflügen über den großen Teich zu den US-amerikanischen Dividenden-Überfliegern von Altria und Rio Tinto wollen wir uns im aktuellen Dividenden-Radar einer der beliebtesten Dividendenaktien Deutschlands zuwenden: BMW. Der Münchner Premium-Autokonzern, dessen Wurzeln 111 Jahre zurückreichen, bietet ein hohes Maß an Verlässlichkeit, was die Ausschüttung einer Dividende angeht. Seit über 60 Jahren belohnt BMW seine Aktionäre mit entsprechenden Zahlungen. Der Höhepunkt dieser Serie wurde im …