Dogecoin20 Prognose: Neue Memecoin stürmt Krypto-Trends mit 40,46 % heute

Der neue Memecoin Dogecoin20 wurde auf CoinMarketCap gelistet und hat sich innerhalb der ersten zwei Tage zu einem der beliebtesten Kryptowährungen auf der Kryptodaten-Website etabliert. Warum es Dogecoin20 bereits in die Krypto-Trends geschafft hat, was ihn genau von anderen Memecoins unterscheidet und wie stark er noch steigen könnte, erfahren Sie nun in der Dogecoin20 Prognose!

Dogecoin20 legt sensationellen Start auf CoinMarketCap hin

Nachdem die optimierte Dogecoin-Version DOGE20 seit dem 26. April erstmalig auf CoinMarketCap gelistet wurde, konnte der Coin bereits von 0,00007694 auf 0,00019 USD um 137,63 % zulegen und somit eine Null vernichten.

Zudem hat seitdem auch das Interesse an Dogecoin20 zugenommen. Während das Handelsvolumen am 26. April noch bei 1,61 Mio. USD lag, ist es mittlerweile mit 2,98 Mio. USD fast doppelt so hoch.

Inzwischen befindet sich Dogecoin20 am 50,0er-Fibonacci-Retracement bei 0,0001909 USD sowie zwischen den beiden wichtigen Widerständen von 0,0001818 und 0,0002084 USD. Eine Überschreitung dieser beiden Niveau dürfte eine Fortsetzung in die jeweilige Richtung anzeigen.

Dogecoi20-Kursverlauf | Quelle: DEXTools

Im Vergleich zu anderen Memecoins bietet Dogecoin20 mit einer Marktkapitalisierung von gerade einmal nur 22,49 Mio. USD noch enormes Steigerungspotenzial. Denn Dogecoin konnte bereits 89,08 Mrd. USD erzielen, womit der optimierte Dogecoin20 erst 0,025 % dessen ausmacht.

Sollte der wesentlich attraktiver gestaltete DOGE20 dieselbe Bewertung wie DOGE an seinem Höhepunkt erreichen, könnten sich Investoren über einen Kursgewinn von 401.925 % freuen. Somit könnte man selbst mit einem geringen Investment in Höhe von 249 USD bereits zu einem Millionäre werden.

Aber auch etwas konservativer betrachtet bietet Dogecoin20 noch viel Spielraum. Sollte er nur die von vielen Memecoins kurzzeitig erreichte Marktkapitalisierung von lediglich 100 Mio. USD erreichen, so wäre dennoch ein Gewinn von rund 351 % möglich.

Dies würde einem Preis von rund 0,00084 USD sowie somit rund der 261,8er-Fibonacci-Expansion von 0,0008558 USD entsprechen. Dennoch sollten Anleger auch mit einer möglichen Korrektur rechnen.

So hat der RSI eine bärische Divergenz angezeigt, welche auf eine mögliche Gegenbewegung hindeutet. Dabei könnte Dogecoin20 noch einmal bis zum 38,2er-Fibonacci-Level von 0,0001538 oder sogar bis zum 23,6er-Fibonacci-Level von 0,0001080 USD fallen.

Allerdings ist ein steigendes OBV zu sehen, was wiederum ein zunehmendes bullisches Handelsvolumen sowie eine mögliche Fortsetzung des Trends signalisiert. Die Auflistung in den CoinMarketCap-Trends auf Platz 5 und nach Trends-Kursanstiegen Platz 2 könnte noch einmal weitere Investoren in Dogecoin20 einsteigen lassen.

Darum ist Dogecoin20 so gefragt unter Investoren

Bereits durch den stark gefragten Vorverkauf von Dogecoin20 hat sich das Explosionspotenzial des Memecoins angedeutet. Denn das Projekt konnte täglich Coins im Wert von rund 1 Mio. USD verkaufen sowie auf diese Weise über 10 Mio. USD von überzeugten Investoren einnehmen. Viele sind deshalb zu spät gekommen und haben dann den Kurs von DOGE20 bei der ersten Listung in die Höhe getrieben.

Zurückzuführen ist dies auf die technologisch vollständig überarbeitete Version des beliebtesten und am höchsten bewerteten Memecoins. Denn Dogecoin wurde bereits im Jahr 2013 gestartet. Seitdem gab es viele bedeutende technologische und tokenomische Fortschritte. Mit Dogecoin20 konnte aus den Fehlern der Vorgänger gelernt und von Beginn an eine verbesserte Version erstellt werden.

Ein wichtiger Vorteil liegt in der Verwendung eines energiesparsamen Proof-of-Stake-Verfahrens, welches im Vergleich zum energieintensiven Proof-of-Work-Mechanismus von Dogecoin 99,43 % des Stromverbrauchs pro Transaktion einspart. Daher ist DOGE20 wesentlich besser für Umwelt und Klima, während er gleichzeitig Schutz gegenüber einem Proof-of-Work-Verbot gewährt.

Dogecoin20 | Quelle: X/Twitter

Für Investoren werden im Gegensatz zu Dogecoin gleich mehrere Vorzüge geboten. Einer von ihnen ist die streng limitierte Tokenanzahl von 140 Mrd. $DOGE20. Somit kann im Unterschied zu DOGE nicht der Wert der übrigen Coins durch die Neumission verwässert werden. Stattdessen orientiert sich Dogecoin20 an wesentlich wertstabileren Assets wie Bitcoin und Gold.

Ebenso erhalten die Investoren durch die Einzahlung des Coins in den Staking-Pool ein passives Einkommen in $DOGE20, welches derzeit bei 44 % pro Jahr liegt. Schon jetzt haben die Investoren mehr als 63,84 Mrd. Coins über das Staking gesperrt. Somit wird die Umlaufversorgung verknappt, was wiederum Kursanstiege begünstigt.

Bemerkenswert ist auch die Kompatibilität zur EVM (Ethereum Virtual Machine). Denn sie wird mittlerweile von immer mehr Blockchains unterstützt. Auf diese Weise kann sich Dogecoin20 die unterschiedlichen Angebote der verschiedenen Chains leichter erschließen. Durch einen höheren Nutzen steigt tendenziell wiederum der Wert der Coins.

Dogeverse bietet neuartigen Multichain-Memecoin

Während Dogecoin20 bereits im Bereich der Interoperabilität wesentlich mehr als Dogecoin zu bieten hat, geht der neuartige Dogeverse noch einen Schritt weiter. Denn dieser Memecoin hat sich auf den Bereich der Interoperabilität spezialisiert.

Deswegen wurde Dogeverse auf den Blockchains von Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon, Avalanche, Base und Solana gestartet. Überdies soll er auch noch auf weiteren Chains erscheinen, was Dogeverse eine besonders hohe Zukunftssicherheit und einen höheren Nutzen verleiht.

Während einige von wenigen dominanten Blockchains und einem Ende vieler Projekte ausgehen, rechnen andere mit einem Multichain-Zeitalter über verschiedene Netzwerke hinweg. Ganz gleich, um welches Szenario es sich handeln wird, Dogeverse ist für alle Fälle besser aufgestellt als andere Memecoins.

Wie auch Dogecoin20 bietet Dogeverse im Unterschied zu Dogecoin einen Staking-Mechanismus. Somit können leichter langfristige Investoren überzeugt und gebunden werden. Dies kann den Kurs wiederum stabilisieren und die Wahrscheinlichkeit von Kursausbrüchen erhöhen. Aktuell können Anleger von einer jährlichen Rendite von 92 % profitieren.

Derzeit befindet sich Dogeverse20 noch im Vorverkauf. Aktuell können die Coins noch für 0,000303 USD und damit 0,66 % unter dem ersten Listungspreis gekauft werden. Jedoch wird der Preis bereits in spätestens 17 Stunden erhöht, sodass sich Interessierte besser beeilen sollten, wenn sie sich die derzeitigen Konditionen sichern wollen.

Nachdem Dogeverse in den ersten Tagen täglich Coins für umgerechnet 1 Mio. USD verkaufen konnte, hat das Projekt mittlerweile bereits über 12 Mio. USD erzielt. Fortan sind nur noch wenige Coins im Vorverkaufsangebot übrig, sodass diese vermutlich spätestens in der nächsten Woche ausverkauft sind.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.