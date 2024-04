Für Deutsche Telekom-Aktionäre könnte es momentan kaum besser laufen. Denn im Vergleich zum Niveau der Vorwoche notiert der Kurs heute 3,36 Prozent höher. An drei der fünf Sitzungen feierte die Aktie Kursgewinne. Dabei wurde es am Montag mit einem Plus von 2,22 Prozent so richtig schön. Die Bären haben die Bullen also in die Ecke gedrängt - können die sich aus der Umklammerung lösen? Dieser Kurssprung lässt die Charttechnik in neuem Glanz erstrahlen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...