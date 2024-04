Freiburg (ots) -



It's the economy, Olaf! Herr Bundeskanzler, die Regierung muss dringend etwas für mehr Wirtschaftswachstum in diesem Land tun! Das ist die Botschaft, die vom FDP-Parteitag ausgeht. Und sie ist richtig (...) Der eher zurückhaltende Auftritt des FDP-Chefs zeigt: Lindner verfolgt nicht den Plan, die Regierung zu sprengen. Schließlich sehen sowohl er als auch Vize-Kanzler Robert Habeck von den Grünen dringenden Bedarf, etwas für die Wirtschaft zu tun. Kanzler Olaf Scholz redet sich zwar gern ein, die Lage sei viel besser als die Stimmung - doch auch seine Partei, die SPD, dringt auf ein Aufbruchssignal. Wenn alle gemeinsam der Wirtschaft helfen, täte das auch den Wahlaussichten ihrer Parteien gut. https://www.mehr.bz/khs120o



