Krypto News: Fans lassen sich Memecoin Gummy tätowieren

Der Hype um die Memecoins nimmt ein immer größeres Ausmaß an. Passend zum Doge Day wurde am 20. April ein neuer Memetoken gestartet, welcher von einer der bekanntesten Persönlichkeiten aus dem Krypto-Space stammt. Dies ist vermutlich auch der Grund, weshalb dieser in nur acht Tagen um beeindruckende 23.878 % zulegen konnte. Das Beste daran ist jedoch, dass er mit einer Marktkapitalisierung von 152 Mio. USD noch relativ günstig bewertet ist und im Vergleich zu Dogecoin noch ein Vervielfältigungspotenzial von 586x bietet. Was Gummy ist, warum ihn sich immer mehr tätowieren lassen und man noch erwarten kann, erfahren Sie hier.

Was genau ist der Memecoin Gummy?

Gummy wurde von Ran Neuner ins Leben gerufen, welches der Gründer und Geschäftsführer von dem Blockchain-Investmentfonds OnChain Capital ist. Er ist vielen vielleicht auch noch aus der CNBC-Sendung Crypto Trader bekannt, in welcher er der Moderator war. Ebenso hat Neuner Crypto Banter gegründet, welches ein Krypto-Medien-Unternehmen ist.

Neuner gab am 22. April auf dem YouTube-Kanal von Crypto Banter bekannt, dass er den Memecoin Gummy gestartet hat. Inspiriert wurde dieser von den Weed Gummies und 420. Dabei soll er einen spielerischen Umgang mit Kryptowährungen fördern. Ebenso sollte die Krypto-Community auch darin unterrichtet werden, wie man einen eigenen Memecoin erstellt und verwaltet.

Gelauncht wurde Gummy auf der Blockchain von Solana, da diese besonders niedrige Gebühren und eine hohe Geschwindigkeit bietet, was vorwiegend bei Memecoins eine Rolle spielt. Ebenso sollten mit Gummy auch Transparenz und Fairness in der Kryptowelt betont werden.

Der Memecoin verfolgt einen besonders Community-zentrierten Ansatz. So wird die Gemeinschaft dazu aufgerufen, dass sie den Memecoin mitgestaltet und weiterentwickelt. Dabei betonte Neuner, dass das Engagement der Gemeinschaft zentral für den Erfolg des Memecoins ist.

Gummy startete an dem 20. April, welches ein wichtiges Datum für den Krypto-Markt und Memecoins ist. Denn an diesem Tag fanden in diesem Jahr das Bitcoin-Halving, der Doge Day und der internationale Kiffertag statt.

Laut den sogenannten Gummynomics werden 30 % der Coins für AirDrops, 10 % für Liquidität, 20 % für Marketing und 40 % für Liquiditäts-Burnings verwendet. Das Team erhält hingegen keinerlei Coins.

Memecoin Gummy stürmt die Krypto-Trends von CoinMarketCap

Am 20. April wurde der Memecoin Gummy erstmalig an einer Kryptobörse für einen Preis von 0,001003 USD gelistet und konnte bereits am zweiten Tag um sagenhafte 23.878 % auf bis zu 0,2405 USD zulegen.

Danach kam es zu Gewinnmitnahmen einiger Investoren, wodurch der Kurs von Gummy unter Druck geriet und um 36 % bis 0,1536 USD fiel. Dennoch kann sich der Memecoin gut halten, wobei er zuletzt den vertikalen Widerstand durchbrochen hat und sich oberhalb der anderen vertikalen Unterstützungslinie befindet.

Aktuell kommt Gummy nur auf eine niedrige Marktkapitalisierung in Höhe von 151,65 Mio. USD. Dennoch konnte der Coin mit 54.630 Tokeninhabern bereits eine hohe Anzahl von Anlegern und Unterstützern gewinnen.

Dies ist vermutlich auf die bereits vorhandene Community von Ran Neuner und Crypto Banter sowie das Community-zentrierte und faire Konzept von Gummy zurückzuführen. Dabei wurden allein 3,18 Mio. USD an Liquidität gesperrt. Ebenso wurde ein Audit von Quick Intel durchgeführt und konnte keine schwerwiegenden Fehler in dem Smart Contract finden.

Beeindruckend ist auch wie stark Gummy seine Community begeistern konnte. Denn einige Nutzer haben sich für einen der neusten AirDrop von 100.000 $GUMMY Tattoos von dem Memecoin machen lassen.

Tell me you have the most loyal community without telling me…$GUMMY pic.twitter.com/QulFkUEuWA - GUMMY (@gummyonsolana) April 27, 2024

Überdies wurde von Gummy kürzlich die Domain memestaking.com erworben. Denn Ran Neuner machte am 27. April die Andeutung, dass das Staking noch in dieser Woche gestartet wird. Auf diese Weise könnten die Anleger ihre Coins binden, was sich wiederum stabilisierend bis treibend auf den Kurs auswirken dürfte.

Zudem wurde eine Aktion gestartet. Bei dieser bekommen diejenigen, welche Gummy vor dem nächsten großen CEX-Listing, welches am 29. April erfolgen soll, kaufen und es unter den Beitrag posten, einen gleichwertigen Betrag des Memecoins.

Buy some $GUMMY before the big CEX listing announcement and post your trade below! I may just drop you the equivalent as what you bought! I'll start… - GUMMY (@gummyonsolana) April 28, 2024

Neuartiger Memecoin bietet noch größeres Potenzial

Während Gummy einen erfolgreichen Start hingelegt hat, ist bereits der nächste Memecoin erschienen, auf welchen sich die Anleger in letzter Zeit gestürzt haben. Denn der neue Dogeverse ist aufgrund seines Multichain-Ansatzes wesentlichvielseitiger als andere Memecoins wie Gummy aufgestellt.

Dabei soll Dogeverse auf einer großen Anzahl von Blockchains vertreten sein. Zu ihnen gehören schon jetzt Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon, Avalanche, Base und Solana. Ebenso soll in Zukunft noch weitere folgen. Deshalb ist es nicht entscheidend, ob sich nur eine oder mehrere Blockchains durchsetzen werden, da Dogeverse auf allen wichtigen vertreten ist.

Auf diese Weise profitieren die Tokeninhaber von den besten Konditionen und der hohen Flexibilität, mit welcher sie ihre Krypto-Assets zwischen den unterschiedlichen Chains austauschen können.

Somit verfügt Dogeverse eine wesentlich höhere Interoperabilität, womit sich der Coin in der Vielzahl der verschiedenen dezentralen Anwendungen auf den jeweiligen Chains nutzen lässt. Dies wirkt sich tendenziell auch wertsteigernd aus, da er einen viel höheren Nutzen hat.

Als ein Pionier der Multichain-Memecoins kann Dogeverse neue Akzente auf dem Memetoken-Markt setzen. Überdies könnte er als möglicher Trendsetter dadurch besonders stark profitieren und eine höhere Nachfrage als andere Memecoins verzeichnen. Denn nicht selten steigen die ersten Projekte ihrer Art am stärksten.

Im Unterschied zu Dogecoin bietet Dogeverse eine streng limitierte Tokenanzahl von 200 Mrd. $DOGEVERSE. Hinzu kommt durch das Staking die jährliche Rendite von 92 %, welche wiederum leichter Investoren überzeugen und binden kann. All dies wirkt sich wiederum positiv auf den Kursverlauf aus.

Über den Vorverkauf von Dogeverse stehen 15 % der Gesamtversorgung zur Verfügung. Aufgrund des besonderen Konzepts konnte Dogeverse schnell viele Anleger überzeugen und schon mehr als 12,08 Mio. USD erzielen. Fortan sind für Interessierte nur noch wenige Coins übrig, sodass aufgrund des hohen Verkaufstempos vermutlich viele zu spät kommen werden.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.