Berlin (ots/PRNewswire) -Monport, ein Pionier in der Lasermarkierungstechnologie, freut sich, die Einführung zweier bahnbrechender Faserlaser (https://www.monportlaser.de/collections/faserlaser-graviermaschinen) Markierungsmaschinen bekannt zu geben: der GA Faserlaser (https://www.monportlaser.de/collections/ga-mopa-serie) und der GP Faserlaser (https://www.monportlaser.de/collections/gp-integrierter-faserlaser). Diese beiden Modelle stellen die fortschrittlichste Metallgravurtechnologie dar. Sie bieten zwar beispiellose Merkmale und Funktionen, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden, weisen jedoch auch einige subtile Unterschiede auf.GP-Faserlaser: Innovation in der IntegrationDer GP-Faserlaser repräsentiert eine neue Ära der Innovation und Integration in Faserlaser-Markierungsmaschinen. Durch sein integriertes Design erreicht der GP-Faserlaser ein geringeres Gewicht, eine kleinere Größe und ein kühleres Erscheinungsbild bei gleichzeitiger Beibehaltung erstklassiger Leistung. Seine hervorragende Markierfähigkeit, der elektrische Hebefokus und die Kompatibilität mit der LightBurn-Software machen ihn zu einer herausragenden Wahl für Profis und Anfänger gleichermaßen.Die branchenführende Wärmeableitungstechnologie von Monport sorgt für optimale Leistung und Langlebigkeit, während die sorgfältige Liebe zum Detail, wie abgeschrägte Kanten und Staubschutz, unser Engagement für die Sicherheit und Zufriedenheit der Benutzer widerspiegelt.GA-Faserlaser: Mopa Faser Laser mit AutofokusDer GA-Faserlaser von Monport ist ein Beweis für unser Engagement für Exzellenz und Einfallsreichtum. Der GA-Faserlaser verfügt über ein All-in-One-Design und bietet verbesserte Leistung und Kosteneffizienz, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Sein Aluminiumgehäuse mit integrierter Optik hebt es von der Konkurrenz ab und bietet sowohl Funktionalität als auch ÄsthetikDie proprietäre Autofokus-Technologie des GA-Faserlasers sorgt für hohe Präzision mit einem einzigen Klick, rationalisiert den Markierungsprozess und erhöht die Arbeitseffizienz. Mit einer vertikalen Armdrehung von ±90° und einer weitreichend einstellbaren Frequenz und Impulsbreite erhalten Benutzer eine beispiellose Flexibilität bei ihren Markierungsanwendungen.Darüber hinaus erstreckt sich Monportlasers Engagement für Innovation auch auf den Bereich der Farbmarkierung. Unser Autofokus-MOPA-System zeichnet sich durch die Fähigkeit aus, Farbdruckfunktionen nahtlos zu integrieren und eröffnet unseren Benutzern eine Welt kreativer Möglichkeiten.GA Fiber vs. GP FiberSowohl die GA Fiber- als auch die GP Fiber-Laser bieten unübertroffene Präzision, Geschwindigkeit und Flexibilität. Während sich die GA Fiber durch Autofokus-Innovation, vertikale Armdrehung und Farbmarkierung auszeichnet, zeichnet sich die GP Fiber durch ihr integriertes Design und den elektrischen Hebefokus aus. Ganz gleich, ob Sie Wert auf Präzision oder Integration legen, Monport hat eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösung.Über MonportMonport (https://www.monportlaser.de/) ist ein führender Anbieter von Lasermarkierungslösungen, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Grenzen von Innovation und Exzellenz zu verschieben. Mit der Verpflichtung zu Qualität, Leistung und Kundenzufriedenheit streben wir danach, Unternehmen weltweit mit modernster Technologie auszustatten.Firma: MonportLaserKontakt-E-Mail: support@monportlaser.deWebsite: https://www.monportlaser.de/View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/monport-stellt-hochmoderne-faserlaser-markierungsmaschinen-vor-ga-faser-vs-gp-faser-302129469.htmlPressekontakt:WinnieLi,official@monportlaser.comOriginal-Content von: Monport Laser, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173165/5767673