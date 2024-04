Umfassendes Portfolio von über 300 firmeneigenen chemischen Formulierungen mit Vor-Ort-Know-how und erstklassigem Service steigert Effizienz und Nachhaltigkeit bei gleichzeitiger Maximierung von Kosteneinsparungen

Gradiant, ein globaler Lösungsanbieter für fortschrittliche Wasser- und Abwasseraufbereitung, gab heute die Einführung von CURE Chemicals bekannt. CURE Chemicals setzt die Erfolgsgeschichte von Gradiant auf dem Gebiet der Innovation und Kommerzialisierung fort und wird neue Maßstäbe für ökologische Nachhaltigkeit und betriebliche Effizienz in den wichtigsten Industriebereiche der Welt setzen.

Die Produktlinie CURE Chemicals umfasst mehr als 300 firmeneigene Formulierungen für Korrosions- und Kesselsteininhibitoren, Prozesschemikalien, Biozide, Ablagerungsschutzmittel und Reiniger sowie Koagulations- und Flockungsmittel. Diese Produkte wurden entwickelt, um die Effektivität und Effizienz von Wasseraufbereitungsprozessen zu verbessern und gleichzeitig deren Umweltauswirkungen zu minimieren.

"Die Markteinführung von CURE Chemicals stellt einen wichtigen Meilenstein für Gradiant dar, da wir unser Portfolio um Spezialchemikalien erweitern, die unser Angebot an End-to-End-Wasserlösungen ergänzen," so Prakash Govindan, COO von Gradiant. "Wir sind jetzt das einzige Unternehmen mit einem vollständigen, standortübergreifenden Portfolio, das maßgeschneidertes Design, firmeneigene Anlagen, Betriebs- und Wartungsdienstleistungen und Spezialchemikalien anbietet und einzigartig positioniert ist, um Expertise für das gesamte System zu liefern, ergänzt durch SmartOps AI für einen präzisen, intelligenten Betrieb."

CURE wird auf der Grundlage von Spitzenforschung in Kombination mit betrieblichem Feedback entwickelt, das auf die anspruchsvollen Anforderungen von Branchen wie Halbleiter, erneuerbare Energien, Bergbau, Energie, Lebensmittel und Pharmazeutika zugeschnitten ist. "Wir sind stolz darauf, diese chemischen Lösungen auf den globalen Markt zu bringen, die nicht nur besser sind als die etablierten Produkte, sondern auch die höchsten Sicherheits- und Nachhaltigkeitsstandards erfüllen, und das alles zu einem überzeugenden Preis für unsere Kunden", so Vipan Kalia, Leiter für Chemikalien bei Gradiant.

Weitere Informationen darüber, wie Ihr Unternehmen von CURE Chemicals profitieren kann, finden Sie unter gradiant.com/solutions/cure-chemicals.

Über Gradiant

Gradiant ist ein globaler Lösungsanbieter für fortschrittliche Wasser- und Abwasseraufbereitung. Mit einem umfassenden Angebot an differenzierten und firmeneigenen End-to-End-Lösungen, die von den besten Köpfen der Wasserbranche entwickelt wurden, unterstützt das Unternehmen die unternehmenskritischen Prozesse seiner Kunden in den wichtigsten Branchen der Welt, darunter Halbleiter, Pharmazeutika, Lebensmittel und Getränke, Lithium und kritische Mineralien sowie erneuerbare Energien. Die innovativen Lösungen von Gradiant reduzieren den Wasserverbrauch und das Abwasseraufkommen, gewinnen wertvolle Ressourcen zurück und wandeln Abwasser in Süßwasser um. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Boston wurde am MIT gegründet und beschäftigt weltweit über 1.000 Mitarbeiter. Erfahren Sie mehr unter gradiant.com.

