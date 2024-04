COTTBUS (dpa-AFX) - "Lausitzer Rundschau" zu Scholz / Taurus-Panzer:

"Polens Außenminister Radoslaw Sikorski hat einen Wunsch: Bundeskanzler Olaf Scholz möge sich "ermutigt" fühlen, doch noch Taurus-Raketen an die Ukraine zu liefern. Dass das Thema immer wieder aufploppt, liegt schlicht daran, dass der Kanzler nicht wirklich erklären will, warum ausgerechnet dieses System tabu sein soll. Das darf man als Misstrauensvotum gegenüber Kiew ansehen. Die Polen haben wie die Balten dem Kreml nie getraut - und damit recht behalten. Man darf ihre Bedenken und ihre Forderungen nicht wie einst, als man in Berlin nur auf den Kreml schaute und ihm viel zu viel vertraute, beiseiteschieben. Schon gar nicht, wo es in Warschau jetzt eine pro-europäische Regierung gibt."/yyzz/DP/he