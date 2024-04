KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zum AfD-Auftakt zur Europawahl/Parteitag:

"Alles frei erfunden, alles die Schuld der Anderen, alles eine Kampagne. Beim Wahlkampfauftakt der AfD in Donaueschingen wurde einmal mehr deutlich, wie sich die Partei den Vorwürfen gegen ihre beiden Spitzenkandidaten stellen will. Nämlich überhaupt nicht. Stattdessen igeln sich Mitglieder und Parteiführung ein und üben sich in Selbstvergewisserung, dass das alles eine von Medien und politischen Konkurrenten gesteuerte Kampagne sei. Das ist nicht überraschend und folgt dem Verhalten der AfD in der Vergangenheit, wenn es darum ging, sich kritischen Fragen zu stellen. Schuld sind immer die Anderen. Wie diese Partei aber gedenkt, einen Europawahlkampf mit dieser jämmerlich zu Schau gestellten Wehleidigkeit und mit zwei unsichtbaren Kandidaten zu bestreiten, bleibt ein Geheimnis."/yyzz/DP/he