© Foto: adobe.stock.com



Silber ist im Vergleich zu Gold im historischen Vergleich weiter "unterbewertet" und besitzt dadurch weiteres Aufwärtspotential.Der furiosen Aufwärtsbewegungen bei Gold und Silber haben zuletzt an Schwung und Dynamik verloren. In Anbetracht der Überhitzung kommt diese Konsolidierung aus charttechnischer Sicht sicherlich nicht ungelegen, könnte doch so die Basis für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung gelegt werden. Silber weiterhin mit Nachholpotenzial Bei einem aktuellen Goldpreis in Höhe von 2.338 US-Dollar und einem Silberpreis in Höhe von 27,3 US-Dollar beträgt die Gold-Silber-Ratio derzeit über 85. Man kann es auch anders ausdrücken: Für etwas mehr als 85 Unzen Silber erhält man eine …