BERLIN (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist am Montag nach Tschechien, um mit dem Land seine 20-jährige Mitgliedschaft in der Europäischen Union zu feiern. Staatspräsident Petr Pavel wird ihn am Nachmittag in Prag mit militärischen Ehren begrüßen, anschließend ist ein Gespräch beider Präsidenten geplant. Tschechien war am 1. Mai 2004 zusammen mit neun weiteren, vor allem osteuropäischen Staaten in die Europäische Union aufgenommen worden.

Bei der am Dienstag dazu vorgesehenen Konferenz mit dem Titel "20 Jahre Tschechien in der EU: eine Vision für ein erweitertes Europa" wird Steinmeier eine Rede halten. Dass ihn der tschechische Präsident dazu eingeladen hat, wird in Berlin als besonderes Zeichen der Wertschätzung gesehen.

Steinmeier dürfte Pavel für die tschechische Initiative zur Beschaffung von 800 000 Artilleriegranaten aus Staaten außerhalb der EU für die Ukraine danken. Der Präsident und frühere General hatte Mitte Februar auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt, man habe rund eine halbe Million Schuss vom Kaliber 155 mm und 300 000 Schuss vom Kaliber 122 mm gefunden. Deutschland will sich an der Beschaffung mit einem dreistelligen Millionenbetrag beteiligen. Munitionsmangel ist eines der größten Probleme der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland.

Steinmeier und Pavel wollen an diesem Montag auch der Opfer des Amoklaufs in Prag im Dezember vergangenen Jahres gedenken. Ein 24 Jahre alter Student hatte kurz vor Weihnachten an der Prager Karls-Universität 14 Menschen getötet und sich dann selbst erschossen. Das war der schlimmste Amoklauf in der Geschichte des Landes. Beide Präsidenten werden an der Philosophischen Fakultät der Universität einen Kranz niederlegen und auch mit deutschen Studierenden sprechen.