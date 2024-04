In den Themenparks von DISNEY zeigt das Fahrgeschäft Autopia die Zukunft des Automobils. Das erste Autopia wurde 1955 im DISNEY Resort im kalifornischen Annaheim eröffnet. Allerdings wird das Fahrgeschäft bisher von Benzinmotoren angetrieben. Auf Druck von Umweltaktivisten hat DISNEY jetzt zugestimmt, das Fahrgeschäft in den nächsten 30 Monaten komplett zu elektrifizieren, wie der Konzern gegenüber der Zeitung "L.A. Times" bestätigte. Eine weitere Elektrifizierung der Anlagen und Verkehrsmittel in den Themenparks von DISNEY dürfte damit nur eine Frage der Zeit sein. Der seit Oktober 2023 bestehende Aufwärtstrend bei der DISNEY-Aktie ist weiter intakt, solange der Kurs nicht, unter die Marke von 105,83 $ fällt. Am 7. Mai präsentiert Chef Bob Iger die Q2-Zahlen.



