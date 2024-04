NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Papiere des Börsenrückkehrers Douglas bei einem Kursziel von 38 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Düsseldorfer seien die Nummer Eins auf dem strukturell wachsenden Markt für Premium-Schönheitspflege in Europa, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Eintrittsbarrieren seien hier sehr hoch. Bis 2026 erwartet Edwards ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 7 Prozent per annum. Den bereinigten operativen Ergebnisanstieg (Ebitda) erwartet er bei jährlich 11 Prozent./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2024 / 02:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BEAU7Y1

Großer Insider-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Wenn Insider handeln, sollten Sie aufmerksam werden. In diesem kostenlosen Report erfahren Sie, welche Aktien Sie im Moment im Blick behalten und von welchen Sie lieber die Finger lassen sollten. Hier klicken