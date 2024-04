DJ PTA-News: Aluflexpack AG: Information zur Generalversammlung am 22. Mai 2024

Reinach (pta/29.04.2024/07:15) - Die Aluflexpack AG (die "Gruppe") veröffentlicht heute die Agenda für die bevorstehende Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre (GV) am 22. Mai 2024. Die vom Verwaltungsrat vorgeschlagene Liste an Traktanden ist öffentlich auf der Investor Relations Webseite der Aluflexpack unter https:// www.aluflexpack.com/de/investors-governance/ zugänglich.

Die Einladung der Generalversammlung ist den Aktionärinnen und Aktionären am selben Tag zugesandt worden.

Nächste Termine:

03. Mai 2024: Umsatzmitteilung Q1

14. Mai 2024: Schliessung des Aktienregisters um 17:00 Uhr MESZ

22. Mai 2024: Generalversammlung

21. August 2024: Halbjahresergebnis: Januar bis Juni 2024

05. November 2024: Umsatzmitteilung Q3

Über die Aluflexpack AG

Aluflexpack stellt flexible Verpackungs- und Barrierelösungen für Endmärkte wie Kaffee & Tee, Pharma, Tiernahrung, Süsswaren und Milchprodukte her. Fundiertes Know-How, Service-Flexibilität und Innovationskraft sind Grundlage für langjährige Kundenbeziehungen, sowohl mit lokal agierenden Unternehmen als auch mit internationalen Grossunternehmungen. Die Aluflexpack mit Hauptsitz in Reinach (AG), Schweiz, verfügt über zehn Produktionsstandorte in Kroatien, Türkei, Schweiz, Frankreich, Polen und Tunesien. Der Mitarbeiterstand belief sich zum 31. Dezember 2023 auf 1.602 Mitarbeiter.

Disclaimer

Some of the information contained in this press release may be forward-looking in nature. Such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, meaning that actual results may differ materially from those in this press release as a result of various factors. Aluflexpack AG is not obliged to publicly update or revise any forward-looking statements.

Aussender: Aluflexpack AG Adresse: Alte Aarauerstrasse 11, 5734 Reinach Land: Schweiz Ansprechpartner: Akim Bogdani Tel.: +436648581138 E-Mail: ir@aluflexpack.com Website: www.aluflexpack.com

ISIN(s): CH0453226893 (Aktie) Börsen: SIX Swiss Exchange

