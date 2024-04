Kössen (ots) -"Uns ist es sehr wichtig, dass sich unsere Mitarbeiter bei uns wohlfühlen, sowohl bei ihrer Arbeit als auch in der Freizeit. Nur mit zufriedenen Mitarbeitern können wir eine erstklassige Servicequalität im Hotel garantieren" - so Christian Münsterer, Gastgeber & Unternehmer vom Hotel Seehof ****superior, in Kössen am Walchsee in Tirol.Aber nicht nur das Sich-Zuhause-Fühlen ist wichtig, sondern auch die ganzen vielen Vorteile, die das Arbeiten in einem Hotel mit sich bringen. Hier ein paar Beispiele:Interaktion mit Menschen aus aller Welt: In einem Hotel arbeitet man in einem internationalen Umfeld und hat die Möglichkeit, Menschen verschiedener Kulturen und Hintergründe kennenzulernen. Diese Vielfalt bereichert den Arbeitsalltag und erweitert den Horizont.Teamarbeit: Hotels sind stark auf Teamarbeit ausgerichtet. Durch die Zusammenarbeit mit Kollegen aus verschiedenen Abteilungen lernt man, effektiv im Team zu arbeiten, Konflikte zu lösen und gemeinsame Ziele zu erreichen.Entwicklung von Fähigkeiten: Die Arbeit in einem Hotel ermöglicht es, eine breite Palette von Fähigkeiten zu entwickeln, angefangen von Kundenbetreuung über Kommunikation bis hin zu organisatorischen Fähigkeiten.Karrieremöglichkeiten: Hotels bieten oft zahlreiche Möglichkeiten für berufliche Weiterentwicklung und Aufstieg. Vom Einstiegsniveau bis in Führungspositionen gibt es verschiedene Karrierewege, die man einschlagen kann.Arbeitsplatzsicherheit: Das Hotelgewerbe ist ein stabiler Sektor mit kontinuierlicher Nachfrage nach qualifizierten Mitarbeitern. Dies bietet eine gewisse Arbeitsplatzsicherheit und Stabilität, was in der heutigen schnelllebigen Arbeitswelt von unschätzbarem Wert ist.Positives Arbeitsumfeld: Gerade Hotels in der gehobenen Kategorie bieten eine angenehme Arbeitsumgebung mit modernen Einrichtungen und Annehmlichkeiten für ihre Mitarbeiter. Dies schafft ein positives Arbeitsklima und trägt dazu bei, dass man sich am Arbeitsplatz wohl fühlt.Vergünstigungen und Rabatte, die sogenannten Benefits: Diese sprechen im 4-Sterne-Superior Hotel Seehof für sich!- Wohnen im neuen, modernen Mitarbeiterhaus- Verpflegung inklusive, auch an freien Tagen- kostenloses WLAN im Mitarbeiterhaus- kostenlose Nutzung der Indoor-Sportmöglichkeiten und des Fitness-Studios nach Absprache- 13. und 14 Gehalt plus eine Überzahlung bei entsprechender Qualifikation- geregelte Arbeitszeiten nach Dienstplan mit individuellen Arbeitszeitmodellen- Karrieremöglichkeit durch regelmäßige Schulungen und WeiterbildungenDas Arbeiten in einem Hotel bietet eine spannende, abwechslungsreiche und lohnende Erfahrung mit vielen Möglichkeiten für persönliches und berufliches Wachstum. Wenn auch du zum Seehof-Team gehören willst, dann melde dich hier: https://www.seehof.com/de/hotel/team-karriere/Pressekontakt:Hotel Seehof ****superiorKranzach 20A-6345 Kössen in TirolTel: +43 5374 5661info@seehof.comwww.seehof.comPressekontakt:redaktion@dimaconcept.dewww.dimaconcept.deOriginal-Content von: Hotel Seehof, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168072/5767704