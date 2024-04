EQS-News: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose

The Grounds beendet 2023 mit Umsatzrückgang und negativem Konzernergebnis - positiver Ausblick für Geschäftsjahr 2024



29.04.2024 / 08:00 CET/CEST

Konzernumsatz reduzierte sich auf 23,9 Mio. EUR (Vj.: 36,8 Mio. EUR)

Konzern-EBIT geht auf -4,8 Mio. EUR zurück (Vj.: 3,4 Mio. EUR)

Konzernbilanzsumme erhöht sich um rund 9,0 Mio. EUR auf 147,8 Mio. EUR (Vj.: 138,3 Mio. EUR)

Planung für 2024 geht von deutlich höheren Umsätzen und ausgeglichenem Konzern-EBIT aus

Berlin, 29.04.2024 - Die Geschäftsentwicklung der The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds / ISIN: DE000A2GSVV5) während des Jahres 2023 war in einem herausfordernden Marktumfeld von rückläufigen Umsätzen geprägt. Mit rund 23,9 Mio. EUR fiel der Konzernumsatz im Berichtsjahr um rund 12,9 Mio. EUR beziehungsweise rund 35 Prozent geringer aus als im Vorjahr, in dem sich die Umsatzerlöse auf 36,8 Mio. EUR summiert hatten. Ein beträchtlicher Teil des Umsatzrückganges im Volumen von 4,9 Mio. EUR ist dabei jedoch auf einen einzigen Vorgang zurückzuführen, die Auflösung des bereits 2022 geschlossenen Vertrages über den Verkauf des Projekts Terra Homes. Diese war Ende Dezember 2023 einvernehmlich auf Wunsch der Käuferin erfolgt. Insgesamt konnte sich The Grounds nicht der allgemeinen Marktentwicklung in Deutschland während des Jahres 2023 entziehen, welche von einer starken Zurückhaltung institutioneller wie privater Käufer bestimmt wurde. Dies schlug sich in massiven Rückgängen der Transaktionsvolumina in nahezu allen Immobilienmarktsegmenten nieder.

Der überwiegende Teil des Konzernumsatzes von The Grounds in Höhe von 19,1 Mio. EUR resultierte aus dem Baufortschritt der Entwicklungsprojekte, der gemäß der Percentage-of-Completion-Methode abgerechnet wird. Im Einzelnen betraf dies die Projekte "Maggie" in Berlin-Lichtenberg sowie "LennéQuartier" und "Property Garden" in Magdeburg. Die beiden weiteren Erlösquellen Privatisierung und Vermietung trugen 2,3 Mio. EUR beziehungsweise 2,0 Mio. EUR zum Konzernumsatz bei. Weitere ergebnismindernde Einflussfaktoren waren Wertminderungen der als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien im Volumen von rund 1,3 Mio. EUR sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen, welche unter anderem die Risikovorsorge für eine nach der Equity-Methode bilanzierte Unternehmensbeteiligung enthalten, die nach dem Berichtsstichtag - Ende Januar 2024 - veräußert wurde.

Letztlich lag das EBIT 2023 bei -4,8 Mio. EUR, nachdem im Vorjahr noch ein EBIT in Höhe von 3,4 Mio. EUR erzielt worden war. Das Konzernergebnis nach Steuern betrug -7,6 Mio. EUR (Vj.: 1,3 Mio. EUR). Dies entspricht einem Ergebnis je Aktie von -0,39 EUR (Vj.: 0,07 EUR).

Die Bilanzsumme von The Grounds erhöhte sich um Vorjahresvergleich um rund 9 Mio. EUR auf 147,8 Mio. EUR, wobei dies auch mit Veränderungen der Bilanzstruktur verbunden war. Die langfristigen Vermögenswerte blieben mit 43,4 Mio. EUR nahezu unverändert (Vj.: 43,2 Mio. EUR). Wertminderungen bei den als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien von insgesamt 1,0 Mio. EUR stand dabei ein Anstieg der latenten Ertragsteuerforderungen um 1,4 Mio. EUR gegenüber. Die Erhöhung der kurzfristigen Vermögenswerte um 9,3 Mio. EUR auf 104,4 Mio. EUR sind im Wesentlichen auf die Zunahme des Vorratsvermögens um 8,6 Mio. EUR auf 91,5 Mio. EUR zurückzuführen. Dabei geht der größte Teil der Zunahme auf Immobilien im Bau zurück, welche gemeinsam mit unfertigen Leistungen, verkaufsfertigen Immobilien und geleistete Anzahlungen das Vorratsvermögen bilden. Die liquiden Mittel der Gesellschaft beliefen sich zum Bilanzstichtag am 31.12.2023 auf insgesamt 3,0 Mio. EUR und lagen damit um rund 0,7 Mio. EUR höher als zum Ende des Vorjahres.

Die Finanzverbindlichkeiten und Anleihen erhöhten sich um 19,8 Mio. EUR, insbesondere aufgrund der expansionsbedingten Zunahme von Verbindlichkeiten gegenüber Banken sowie der von H.I.G. bereitgestellten Finanzierung in Höhe von 10,0 Mio. EUR. Die Zunahme der kurzfristigen bei gleichzeitiger Abnahme der langfristigen Verbindlichkeiten ist zum einen dadurch bedingt, dass die Verbindlichkeiten aus der Wandelschuldverschreibung in Höhe von 16,8 Mio. EUR von den langfristigen in die kurzfristigen Verbindlichkeiten umgruppiert wurden. Zudem floss in diese Position auch die im vierten Quartal 2023 abgeschlossene Finanzierung mit der H.I.G. in Höhe von 10,0 Mio. EUR mit ein.

Jacopo Mingazzini, Vorstand von The Grounds, kommentiert den Jahresabschluss 2023: "Unsere Erwartungen vom Jahresbeginn 2023 haben sich in einem von steigenden Zinsen, hohen Baupreisen und erheblicher Verunsicherung geprägten Marktumfeld nicht erfüllt. Gleichwohl gab es einige positive Entwicklungen, die sich im laufenden Geschäftsjahr weiter verstärken und dann auch wieder zu einer deutlichen Verbesserung von Umsatz und Ergebnis führen dürften. Unsere Eigentumswohnungen in Meppen sind mittlerweile komplett verkauft, bei unserem Neubau- und Nachverdichtungsprojekt in der Margaretenstrasse in Berlin-Lichtenberg konnte vor wenigen Tagen der Kaufvertrag für die letzte verfügbare Wohnung beurkundet werden, und in Dallgow-Döberitz gab es ebenfalls verstärkt Verkäufe. Demgegenüber standen Verzögerungen bei aussichtsreichen Verhandlungen für den Verkauf eines Büroprojekts sowie die Verschiebung der Realisierung des Besserungsscheins im Zusammenhang mit einer verkauften Liegenschaft in Hangelsberg. Besonders erfreulich war für uns, dass wir mit der britischen H.I.G. Realty einen neuen Investor gewinnen konnten, der nicht nur eine kurzfristige Brückenfinanzierung zur Verfügung gestellt, sondern sich darüber hinaus eine Option auf die Übernahme der Mehrheit an der Gesellschaft über eine Kapitalerhöhung gesichert hat. Damit verfügt The Grounds über eine solide Ausgangsbasis für das Geschäftsjahr 2024, in dessen ersten Wochen sich bereits eine deutliche Aufhellung des Marktumfeldes abzeichnete."

Der Vorstand rechnet damit, dass The Grounds 2024 wieder an den Erfolg des Jahres 2022 anschließen und einen Umsatz zwischen 48 und 52 Mio. EUR sowie ein ausgeglichenes Konzern-EBIT erzielen kann. Maßgeblich für die Zielerreichung sind die Verkäufe der Quartiersentwicklung Börde Bogen in Magdeburg sowie des Reihenhausprojekts in Erkner. Darüber hinaus plant The Grounds mit ersten Vertriebsumsätzen aus dem Verkauf von Eigentumswohnungen aus Objekten im Berliner Umland.

Der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2023 steht ab sofort unter www.thegroundsag.com/de/investor-relations/finanzberichte-und-praesentationen/geschaeftsberichte/ zum Download bereit.

Über The Grounds

Die The Grounds-Gruppe realisiert wohnwirtschaftliche Projekte in deutschen Metropolregionen. Darüber hinaus hält die The Grounds-Gruppe ein stetig wachsendes Wohnungsportfolio im Anlagevermögen. Die The Grounds Real Estate Development AG ist im gehobenen Freiverkehrssegment Primärmarkt der Börse Düsseldorf (ISIN: DE000A2GSVV5) notiert, hat Ihren Sitz in Berlin und ein Büro in Stuttgart.

