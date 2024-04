EQS-Ad-hoc: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Personalie

Delivery Hero SE: Vorgeschlagene Änderungen in der Zusammensetzung des Aufsichtsrats einschließlich des Wechsels des Vorsitzes



29.04.2024 / 08:17 CET/CEST

Berlin, 29. April 2024 - Der Aufsichtsrat der Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder die "Gesellschaft", ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER) hat heute beschlossen, der für den 19. Juni 2024 anberaumten ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft vorzuschlagen, Dr. Martin Enderle, Kristin Skogen Lund, Roger Rabalais und Scott Ferguson als Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat zu wählen. Dr. Martin Enderle, Vorsitzender des Aufsichtsrats seit Mai 2017, hat sich bereit erklärt, den Vorsitz mit Ablauf der Hauptversammlung 2024 niederzulegen. Der jetzige Aufsichtsrat hat beschlossen, Kristin Skogen Lund als neue Vorsitzende des Aufsichtsrats vorzuschlagen. Kristin Skogen Lund und Roger Rabalais sollen für vier Jahre, Dr. Martin Enderle für zwei Jahre und Scott Ferguson für ein Jahr ernannt werden. Dadurch soll eine zeitlich gestaffelte Gremienzusammensetzung eingeführt werden. Kristin Skogen Lund ist derzeit noch CEO von Schibsted ASA, einer börsennotierten norwegischen Medien- und Online-Einzelhandelsgruppe. Roger Rabalais ist seit September 2023 CEO von Prosus Food Delivery und wird Patrick Kolek, den ehemaligen COO von Naspers Limited und Prosus N.V., als Mitglied in den Aufsichtsrat nachfolgen. Naspers/Prosus ist die größte Aktionärin der Gesellschaft und hält ca. 29 % der Aktien der Gesellschaft. Scott Ferguson ist Managing Partner und Portfoliomanager von Sachem Head Capital Management, einer wertorientierten Investment-Management-Firma, die ein Minderheitsaktionär der Gesellschaft ist und von anderen Aktionären unterstützt wird. Im Zusammenhang mit dem Vorschlag, Scott Ferguson als vierten Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat zu wählen, haben die Gesellschaft und Sachem Head einen Kooperationsvertrag abgeschlossen, der übliche Stillhalte- und Vertraulichkeitsbestimmungen enthält. Die Gesellschaft wird daher der Hauptversammlung 2024 vorschlagen, den Aufsichtsrat von sechs auf acht Mitglieder zu erweitern. Der SE-Betriebsrat der Gesellschaft schlägt vor, Gabriella Ardbo Engarås und Nils Engvall erneut und Isabel Poscherstnikov erstmalig jeweils für eine Amtszeit von vier Jahren als Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat zu bestellen und wird zu gegebener Zeit einen vierten Kandidaten vorschlagen. Die Hauptversammlung 2024 ist an den Vorschlag zur Ernennung der Arbeitnehmervertreter gebunden. ************* INVESTOR RELATIONS-KONTAKT



