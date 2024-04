EQS-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Personalie

Delivery Hero gibt Kandidaten zur Wahl in den Aufsichtsrat auf Hauptversammlung bekannt



29.04.2024 / 08:20 CET/CEST

Delivery Hero gibt Kandidaten zur Wahl in den Aufsichtsrat

auf Hauptversammlung bekannt Berlin, 29. April 2024 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder die "Gesellschaft"), die weltweit führende lokale Lieferplattform, hat heute bekannt gegeben, dass der Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats im Anschluss an eine umfassende Evaluierung der Zusammensetzung des Aufsichtsrats vier Aktionärsvertreter ausgewählt hat, die auf der kommenden Hauptversammlung zur Wahl in den Aufsichtsrat gestellt werden. Die Hauptversammlung findet am 19. Juni 2024 statt. Zu diesem Zeitpunkt läuft die Amtszeit der sechs derzeitigen Aufsichtsratsmitglieder turnusgemäß aus. Der aus Dr. Martin Enderle, Jeanette Gorgas und Patrick Kolek bestehende Nominierungsausschuss ist zu dem Ergebnis gekommen, dass das signifikante Wachstum von Delivery Hero und die Komplexität der Gesellschaft eine Erweiterung des Aufsichtsrats von sechs auf acht Mitglieder erforderlich machen. Die Aktionäre werden die Möglichkeit haben, auf der Hauptversammlung über die vorgeschlagene Erweiterung abzustimmen. Die Erweiterung wird es dem Aufsichtsrat ermöglichen, zusätzliche Fähigkeiten und Expertise einzubeziehen und so die erfolgreiche Umsetzung der Strategie der Gesellschaft und ihres sich schnell entwickelnden Geschäfts in weltweit über 70 Ländern bestmöglich zu überwachen. Die Kandidaten, die auf der Hauptversammlung als Aktionärsvertreter vorgeschlagen werden, sind: Kristin Skogen Lund, scheidende CEO von Schibsted, einem Unternehmen von Digitalmarken, die nach ihrer Wahl den Vorsitz des Aufsichtsrats übernehmen soll; Dr. Martin Enderle, der nach seiner Wiederwahl zum Aufsichtsratsmitglied Kontinuität in der Führung sicherstellen und gleichzeitig den nahtlosen Übergang des Vorsitzes auf Frau Skogen Lund unterstützen wird; Roger Rabalais, Operating Partner bei Prosus, der den Vorsitz des Prüfungsausschusses übernehmen soll; Scott Ferguson, Managing Partner bei Sachem Head Capital Management, der Mitglied des Strategieausschusses werden soll.

, scheidende CEO von Schibsted, einem Unternehmen von Digitalmarken, die nach ihrer Wahl den Vorsitz des Aufsichtsrats übernehmen soll; Dr. Martin Enderle , der nach seiner Wiederwahl zum Aufsichtsratsmitglied Kontinuität in der Führung sicherstellen und gleichzeitig den nahtlosen Übergang des Vorsitzes auf Frau Skogen Lund unterstützen wird;

, der nach seiner Wiederwahl zum Aufsichtsratsmitglied Kontinuität in der Führung sicherstellen und gleichzeitig den nahtlosen Übergang des Vorsitzes auf Frau Skogen Lund unterstützen wird; Roger Rabalais, Operating Partner bei Prosus, der den Vorsitz des Prüfungsausschusses übernehmen soll;

Operating Partner bei Prosus, der den Vorsitz des Prüfungsausschusses übernehmen soll; Scott Ferguson, Managing Partner bei Sachem Head Capital Management, der Mitglied des Strategieausschusses werden soll. Ergänzend: Jeanette Gorgas wird nach vier Jahren engagiertem Einsatz als Vorsitzende des Strategieausschusses und Mitglied des Prüfungsausschusses und des Nominierungsausschusses nicht wieder zur Wahl stehen.

Patrick Kolek wird nach sechs Jahren engagiertem Einsatz und angesichts seines kürzlichen Wechsels von Prosus und Naspers in die CEO-Rolle bei einem von Private Equity unterstützten Unternehmen auch nicht wieder zur Wahl stehen; ihm folgt ab dem 1. Mai 2024 Roger Rabalais nach.

Drei Arbeitnehmervertreter wurden bereits vom SE-Betriebsrat der Gesellschaft benannt.

Im Rahmen der Erweiterung des Aufsichtsrats wird zudem ein viertes, von den Arbeitnehmern gewähltes Mitglied in das Gremium berufen. Delivery Hero möchte Jeanette Gorgas und Patrick Kolek für ihre eingebrachten Erfahrungen sowie Dr. Martin Enderle für seine starke Führung als Aufsichtsratsvorsitzender seit dem Börsengang der Gesellschaft im Jahr 2017 danken. Zusammen mit den Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat - Gabriella Ardbo Engarås, Nils Engvall und Dimitrios Tsaousis - haben sie dazu beigetragen, Delivery Hero durch Wachstum und Marktexpansion zu Profitabilität und Erreichen des Break-even auf Basis des Free Cashflows im zweiten Halbjahr 2023 zu führen. Während ihrer Amtszeit hat sich Delivery Hero zu einem weltweit führenden Lieferdienst für Essen entwickelt. Dr. Martin Enderle sagte: "Es war ein Privileg, mit Jeanette, Pat, Gabriella, Nils und Dimitrios während meiner Amtszeit als Vorsitzender zusammenzuarbeiten. Ich wünsche Jeanette und Pat alles Gute und schätze die vielen wertvollen Beiträge während ihrer Zeit im Aufsichtsrat. Ich bin beeindruckt von den herausragenden neuen Kandidaten, die wir vorgeschlagen haben, und bin überzeugt, dass sie auf dieser exzellenten Leistung aufbauen werden. Ich freue mich darauf, Kristin, Roger und Scott willkommen zu heißen und mit ihnen zusammenzuarbeiten." Verbunden mit dem Vorschlag, Scott Ferguson als viertes Mitglied in den Aufsichtsrat zu wählen, haben Delivery Hero und Sachem Head eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen, welche übliche Stillhalte- und Vertraulichkeitsvereinbarungen beinhaltet. Über die Nominierten Die Kandidaten, die neben Martin Enderle als Aktionärsvertreter in den Aufsichtsrat vorgeschlagen werden, bringen umfassende einschlägige Erfahrungen mit, um die Ausrichtung von Delivery Hero auf Profitabilität, Cash-Generierung und disziplinierte Kapitalallokation zu überwachen. Kristin Skogen Lund hat umfassende Erfahrung in der Skalierung und Integration effizienter, globaler Organisationen in wettbewerbsintensiven Branchen. Darüber hinaus verfügt sie über Fachkenntnisse im Bereich der Regulierung, einschließlich internationaler Arbeitsstandards, und hat durch ihre frühere Rolle als Präsidentin der European Tech Alliance enge Verbindungen zu europäischen Gesetzgebern. Vor ihrer jetzigen Tätigkeit bei Schibsted, einem börsennotierten norwegischen Medien- und Onlinehandelskonzern, war sie Generaldirektorin des Norwegischen Unternehmensverbands, EVP bei Telenor, CEO mehrerer Schibsted-Marken und hatte Positionen bei The Coca-Cola Company, Unilever und der norwegischen Botschaft in Madrid inne. Sie war Präsidentin der Confederation of Norwegian Enterprise und Mitglied der Aufsichtsräte u. a. von Ericsson, AutoStore und Orkla. Sie war zudem Mitglied der Global Commission on the Economy and Climate und der ILO Global Commission on the Future of Work sowie Vorsitzende des norwegischen Rentenreformausschusses. Skogen Lund sagte: "Ich freue mich über die Möglichkeit, in den Aufsichtsrat von Delivery Hero einzuziehen und meine Erfahrung bei der Überwachung profitablen Wachstums in den verschiedenen Branchen und in Zeiten von Chancen wie auch Herausforderungen einzubringen. Als Vorsitzende des Aufsichtsrats wird mein Fokus darauf liegen, mit dem Management zusammenzuarbeiten und sicherzustellen, dass das Unternehmen auf Kurs bleibt, um seine strategischen Prioritäten zu erfüllen und Wertschöpfung für die Aktionäre zu steigern." Roger Rabalais verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte an Erfahrung im Bereich Business-to-Consumer (B2C). Vor seiner derzeitigen Funktion als Operating Partner bei Prosus war Rabalais CEO von Prosus Food Delivery sowie CFO für den Bereich Food Delivery. Davor war er als COO für die B2C E-Commerce-Geschäfte von Prosus sowie in langjährigen Führungspositionen bei eBay tätig. Rabalais sitzt im Aufsichtsrat verschiedener Unternehmen des Prosus-Portfolios, u. a. bei eMAG, Takealot und iFood. Rabalais sagte: "Delivery Hero hat erhebliche Fortschritte dabei gemacht, seine weitreichende Präsenz in ein profitables Geschäft zu entwickeln. Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen einzubringen, wenn das Unternehmen nun in eine neue Phase des profitablen Wachstums und der Cash-Generierung eintritt." Scott Ferguson ist der geschäftsführende Gesellschafter und Portfoliomanager von Sachem Head Capital Management, einer Investmentgesellschaft mit wertorientierter Anlagestrategie und Sitz in New York. Bevor er Sachem Head im Jahr 2012 gründete, war er neun Jahre lang bei Pershing Square Capital Management tätig, dem er seit der Gründung im Jahr 2003 angehörte. Vor Pershing Square erwarb Scott 2003 einen MBA an der Harvard Business School und war von 1999 bis 2001 Vice President bei American Industrial Partners, einem Private-Equity-Unternehmen. Von 1996 bis 1999 war Scott außerdem als Business Analyst bei McKinsey & Company tätig. Scott Ferguson schloss 1996 sein Studium an der Stanford University mit einem A.B. in Public Policy ab. In der Vergangenheit war er Mitglied der Verwaltungsräte von Olin Corporation, Elanco Animal Health, Autodesk und US Foods. Ferguson sagte: "Wir sehen große Chancen im Markt für Essenslieferungen und den starken Marktpositionen von Delivery Hero in außerordentlich attraktiven Märkten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den anderen Mitgliedern des Aufsichtsrats und dem Vorstand, um das Unternehmen dabei zu unterstützen, sein volles Potenzial auszuschöpfen." ÜBER DELIVERY HERO Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in über 70 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 20 bis 30 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com . 