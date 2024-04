The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.04.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.04.2024ISIN NameDE000DW6C342 DZ BANK IS.A2059DE000LB33FD4 LBBW FZA 22/24DE000DW6C4P4 DZ BANK IS.A2077 VARDE000HLB78D5 LB.HESS.THR.CARRARA11A/22DE000DK010M8 DEKA MTN SERIE 7773DE000DK05KS8 DEKA NK FESTZINS 22/24US025816CU11 AMER.EXPRESS 22/24 FLRUS025816CV93 AMER.EXPRESS 22/24USG25839PS72 COCA-C.EU.P. 21/24 REGSDE000BHY0BE0 BERLIN HYP AG PF S198BE6295011025 BRUSSELS AIRP.CO. 17-24DE000SLB1317 LDSBK.SAAR PF.R.131XS1991125896 CIBC 19/24 MTNDE000NLB8LM2 NORDLB GELDM.FRN 05/16XS1814962582 TUERK.EXP.KB 18/24REGS