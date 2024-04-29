The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.04.2024
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.04.2024
ISIN Name
DE000DW6C342 DZ BANK IS.A2059
DE000LB33FD4 LBBW FZA 22/24
DE000DW6C4P4 DZ BANK IS.A2077 VAR
DE000HLB78D5 LB.HESS.THR.CARRARA11A/22
DE000DK010M8 DEKA MTN SERIE 7773
DE000DK05KS8 DEKA NK FESTZINS 22/24
US025816CU11 AMER.EXPRESS 22/24 FLR
US025816CV93 AMER.EXPRESS 22/24
USG25839PS72 COCA-C.EU.P. 21/24 REGS
DE000BHY0BE0 BERLIN HYP AG PF S198
BE6295011025 BRUSSELS AIRP.CO. 17-24
DE000SLB1317 LDSBK.SAAR PF.R.131
XS1991125896 CIBC 19/24 MTN
DE000NLB8LM2 NORDLB GELDM.FRN 05/16
XS1814962582 TUERK.EXP.KB 18/24REGS
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.04.2024
ISIN Name
DE000DW6C342 DZ BANK IS.A2059
DE000LB33FD4 LBBW FZA 22/24
DE000DW6C4P4 DZ BANK IS.A2077 VAR
DE000HLB78D5 LB.HESS.THR.CARRARA11A/22
DE000DK010M8 DEKA MTN SERIE 7773
DE000DK05KS8 DEKA NK FESTZINS 22/24
US025816CU11 AMER.EXPRESS 22/24 FLR
US025816CV93 AMER.EXPRESS 22/24
USG25839PS72 COCA-C.EU.P. 21/24 REGS
DE000BHY0BE0 BERLIN HYP AG PF S198
BE6295011025 BRUSSELS AIRP.CO. 17-24
DE000SLB1317 LDSBK.SAAR PF.R.131
XS1991125896 CIBC 19/24 MTN
DE000NLB8LM2 NORDLB GELDM.FRN 05/16
XS1814962582 TUERK.EXP.KB 18/24REGS