Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute werden die Zinssenkungserwartungen bezüglich der Europäischen Zentralbank auf die Probe gestellt, so die Analysten der Helaba.So stünden in Spanien und Deutschland die vorläufigen Verbraucherpreise des laufenden Monats zur Veröffentlichung an. Frankreich und Italien würden die Zahlen am morgigen Dienstag melden. Dann gebe es auch die Schnellschätzung der EWU-Teuerung. Der disinflationäre Trend könnte ins Stocken geraten sein. Ungünstige Basiseffekte und die im April beschlossene Mehrwertsteuererhöhung auf Gas und Fernwärme würden für einen Anstieg der deutschen Gesamtteuerungsrate sprechen. Zudem gehe von den Öl- und Benzinpreisen kein entlastender Effekt mehr aus. Die Analysten würden mit einem Wert von 2,3% rechnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...