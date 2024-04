Die Marktbereinigung durch den partiellen Rückzug von Siemens Gamesa und die ambitionierten Ausbaupläne in Europa, aber auch darüber hinaus, verleihen der Aktie von Nordex wieder Stärke. Im Jahr 2026 wird schon mit einem Gewinn von 1,09 Euro pro Aktie geplant. Dadurch sinkt das erwartete KGV auf 11,36.Die EU will bis 2030 die Windenergieleistung auf den europäischen Meeren von zuletzt rund 34 auf dann 150 Gigawatt nahezu verfünffachen. Bei den Turbinen müsste sich die Produktion in den kommenden ...

