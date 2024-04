(shareribs.com) London 29.04.2024 - Die Ölpreise stehen am Montag unter leichtem Abgabedruck. Im Nahen Osten wird weiter über die israelischen Geiseln der Hamas verhandelt. In den USA zieht die Inflation wieder an. Die massiven Spannungen im Nahen Osten halten an. Der israelische Ministerpräsident Netanjahu steht unter innenpolitischem Druck, den Kampf im Gazastreifen fortzusetzen, während die internationalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...