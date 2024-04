Nach Darstellung von SMC-Research waren bei Blue Cap im letzten Jahr Umsatz und EBITDA rückläufig, auch der Net Asset Value ist gesunken. Umgesetzte Effizienzsteigerungsmaßnahmen und eine Vertriebsintensivierung sollen in 2024 aber für eine Wende sorgen, SMC-Analyst Holger Steffen erwartet deswegen einen wieder steigenden NAV.

Blue Cap habe laut SMC-Research im letzten Jahr in einem schwierigen Umfeld solide abgeschnitten. Während der Umsatz leicht zurückgegangen sei (-6,2 Prozent auf 273,3 Mio. Euro), habe sich das bereinigte EBITDA um 15,6 Prozent auf 23,2 Mio. Euro reduziert, gleichbedeutend mit einem Margenrückgang von 9,3 auf 8,5 Prozent. Mehrere - nicht zahlungswirksame - Einmaleffekte (u.a. ein Entkonsolidierungsverlust und eine Firmenwertabschreibung) haben dazu geführt, dass das Konzernergebnis nach Anteilen Dritter mit -17,8 Mio. Euro stark negativ ausgefallen sei. Die Cashflow-Entwicklung sei demgegenüber erheblich erfreulicher gewesen, das Unternehmen habe einen Free-Cashflow in Höhe von 28,4 Mio. Euro erwirtschaften können. Die Gremien haben daraufhin für das Jahr eine Dividende von 0,65 Euro je Aktie vorgeschlagen, so die Analysten.

Die Aussichten für das laufende Jahr beurteile der Vorstand dank der im Portfolio umgesetzten Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz und des Vertriebs und angesichts eines möglicherweise im Jahresverlauf abnehmenden konjunkturellen Gegenwinds vorsichtig optimistisch. In zwei der drei großen Segmente (die jeweils die Entwicklung von zwei größeren Beteiligungen widerspiegeln) solle der Umsatz steigen und die bereinigte operative Marge verbessert werden. Insgesamt prognostiziere das Management einen Umsatz von 270 bis 290 Mio. Euro (Vorjahr: 273,3 Mio. Euro) und eine Verbesserung der EBITDA-Marge auf 8,5 bis 9,5 Prozent (Vorjahr: 8,5 Prozent).

Außerdem sollen laut SMC-Research die M&A-Aktivitäten wieder deutlich an Dynamik gewinnen mit jeweils ein bis zwei lukrativen Exits und potenzialträchtigen Akquisitionen pro Jahr. Das werde, neben der organischen Entwicklung, als ein wichtiger Werttreiber für den NAV eingestuft, für den Blue Cap bis Ende 2026 einen Anstieg auf 60 Euro je Aktie anstrebe.

Die Analysten gehen daher davon aus, dass der Net Asset Value, der zum Jahresende deutlich auf rund 25 Euro abgerutscht sei, die Talsohle durchschritten habe und jetzt wieder steigen werde. Den Potenzialwert in zwölf Monaten sehen sie bei 31,20 Euro. Das sei zwar etwas niedriger als bisher (32,60 Euro), dennoch biete sich damit ein sehr attraktives Aufwärtspotenzial für die Aktie, das bei einem von den Analysten erwarteten positiven Newsflow sukzessive gehoben werden könnte. Ihr Urteil laute daher unverändert "Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 29.04.2024 um 9:30 Uhr)

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 27.04.2024 um 15:15 Uhr fertiggestellt und am 29.04.2024 um 9:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2024/04/2024-04-29-SMC-Update-Blue-Cap_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.