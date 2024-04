- Notierungen an den führenden Börsen Nasdaq Global Market und Cboe Canada Exchange

- Mechanische Fertigstellung der Gemeinschaftssolaranlagen im Rahmen der Transaktion mit Honeywell im Wert von 41 Mio. USD

- Vereinbarung über den Erwerb von Solar Flow-Through Funds Ltd. in einer Transaktion im Wert von 45 Mio. $

- Weitere Bearbeitung der Entwicklungspipeline mit 1 Gigawatt

Toronto, Ontario, 29. April 2024 / IRW-Press / - SolarBank Corporation (Nasdaq: SUUN; Cboe CA: SUNN; FWB: GY2) ("SolarBank" oder das "Unternehmen") freut sich, über die bedeutenden Fortschritte des Unternehmens zu Beginn des Jahres 2024 zu informieren.

Wichtigste Entwicklungen

- Das Unternehmen wird seit dem 8. April 2024 am Nasdaq Global Market gehandelt. Der Nasdaq Stock Market besteht aus drei verschiedenen Segmenten: The Nasdaq Global Select Market, The Nasdaq Global Market und The Nasdaq Capital Market. Antragsteller müssen bestimmte Finanz-, Liquiditäts- und Corporate-Governance-Anforderungen erfüllen, um für eine Notierung in einem dieser Marktsegmente zugelassen zu werden. SolarBank hat sich für den Nasdaq Global Market qualifiziert, der die zweitschärfsten Zulassungsanforderungen stellt.

- Im Rahmen einer Transaktion mit Honeywell International Inc. ("Honeywell") im Wert von 41 Millionen USD erfolgte die mechanische Fertigstellung der von Honeywell erworbenen Gemeinschaftssolarprojekte SB-1, SB-2 und SB-3. Die Projekte werden im Rahmen eines Engineering-, Beschaffungs- und Bauvertrags ("EPC") mit SolarBank errichtet. SolarBank geht außerdem davon aus, dass es nach Abschluss der Bauarbeiten einen Betriebs- und Wartungsvertrag für die Projekte erhalten wird.

- Die kanadische Börse Cboe Canada nahm SolarBank am 14. Februar 2024 in den Handel auf. In Nordamerika werden an den US-amerikanischen und kanadischen Aktienhandelsplätzen von Cboe insgesamt über 67 Milliarden USD an durchschnittlichem täglichem Nominalwert (ADNV) gehandelt.

- Das Unternehmen hat mit dem Bau eines 1,4-MW-Gleichstrom-Dachflächen-Solarprojekts für Fiera Real Estate ("Fiera") in Alberta im Rahmen eines Pilotprojekts begonnen. Fiera Real Estate ist eine führende Investmentmanagementgesellschaft, die weltweit über eine Reihe von Investmentfonds und Einzelkunden Gewerbeimmobilien im Wert von über 7,0 Milliarden USD verwaltet (Stand: 31. Dezember 2023). Das Projekt ist das erste Bauprojekt von SolarBank für Fiera, weitere werden in Zukunft erwartet.

Weitere wichtige Betriebsergebnisse

- Januar 2024: 3,7 MW Gleichstrom/500 Haushalte - SolarBank hat die mechanischen Arbeiten am 3,7-MW-Gleichstrom-Projekt Geddes abgeschlossen, das das Unternehmen in Geddes (New York) entwickelt. Der nächste Schritt ist die Fertigstellung der abschließenden elektrischen Arbeiten und die Abnahmeprüfung. Das Projekt wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2024 in Betrieb genommen und soll nach seiner Inbetriebnahme 500 Haushalte mit grüner Energie versorgen. Vorbehaltlich des Erhalts der Finanzierung beabsichtigt das Unternehmen, als Besitzer und Betreiber des Projekts Geddes zu fungieren.

- Januar 2024: 14 MW Gleichstrom /1.600 Haushalte- SolarBank hat einen Pachtvertrag für ein Grundstück in Greenville (New York) abgeschlossen. SolarBank beabsichtigt, auf dem Gelände zwei Freiflächen-Solarstromprojekte mit einer Leistung von jeweils 7 MW Gleichstrom (insgesamt 14 MW Gleichstrom) zu entwickeln. Das Projekt wird voraussichtlich als Gemeinschaftssolaranlage betrieben, wobei Gutschriften an Abonnenten verkauft werden. Es wird erwartet, dass 1.600 Haushalte mit grüner Energie versorgt werden, sobald das System in Betrieb ist. Die Projekte werden voraussichtlich für Anreize im Rahmen des NY-Sun-Programms der New York State Energy Research and Development Authority ("NYSERDA") in Frage kommen.

- Januar 2024: 3 MW Gleichstrom/350 Haushalte - SolarBank hat einen Pachtvertrag über ein 15 Hektar großes Grundstück in Nassau (New York) abgeschlossen. SolarBank beabsichtigt, auf dem Gelände ein 3-MW-Gleichstrom-Freiflächen-Solarstromprojekt zu entwickeln. Das Projekt wird voraussichtlich als Gemeinschaftssolaranlage betrieben, wobei Gutschriften an Abonnenten verkauft werden. Es wird erwartet, dass 350 Haushalte mit grüner Energie versorgt werden, sobald das System in Betrieb ist. Das Projekt wird voraussichtlich für Anreize im Rahmen des NY-Sun-Programms der NYSERDA in Frage kommen.

- Februar 2024: 19,3 MW Gleichstrom/2.260 Haushalte - SolarBank hat Pachtverträge für zwei stillgelegte Mülldeponien in Skaneateles (New York) und Lewiston (New York) abgeschlossen. Das Unternehmen beabsichtigt die Entwicklung von drei Freiflächen-Solarprojekten an den beiden Standorten mit einer Gesamtkapazität von 19,3 MW Gleichstrom. Das Projekt wird voraussichtlich als Gemeinschaftssolaranlage betrieben, wobei Gutschriften an Abonnenten verkauft werden. Es wird erwartet, dass 2.260 Haushalte mit grüner Energie versorgt werden, sobald das System in Betrieb ist. Die Tochtergesellschaft des Unternehmens war der erfolgreiche Bieter in einem Ausschreibungsverfahrens des privaten Eigentümers der Standorte. Die Projekte werden voraussichtlich für Anreize im Rahmen des NY-Sun-Programms der NYSERDA in Frage kommen.

- Februar 2024: SolarBank meldet seine Ergebnisse für das zweite Quartal, einschließlich eines Umsatzes von 26,3 Millionen $ sowie eines Nettoeinkommens von 2,0 Millionen $ bzw. von 0,08 $ pro Aktie (unverwässert). Die Ergebnisse bekräftigten die Umsatzprognose von 45 bis 50 Millionen $ für das gesamte Geschäftsjahr, das am 30. Juni 2024 endet.

- Februar 2024: SolarBank hat Chelsea L. Nickles als unabhängige Direktorin in sein Board of Directors berufen. Chelsea L. Nickles ist Expertin für erneuerbare Energien und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Gestaltung einer Netto-Null-Welt. In den letzten zehn Jahren hat sich Frau Nickles auf die Entwicklung von Offshore-Windprojekten in verschiedenen Ländern mit Ørsted, dem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Offshore-Windkraft, konzentriert. Frau Nickels ist derzeit Direktorin bei Ørsted und fungiert außerdem als Direktorin für mehrere Offshore-Windunternehmen, deren Erfolg sie mitbestimmt.

- April 2024: 3,15 MW Gleichstrom/360 Haushalte - SolarBank hat die bereits angekündigte Übernahme eines in der Entwicklungsphase befindlichen Solarprojekts von Storke Renewables, LLC, abgeschlossen, das sich in der Stadt Camillus (New York) auf einer stillgelegten Mülldeponie befindet. SolarBank beabsichtigt, auf dem Gelände ein 3,15-MW-Gleichstrom-Freiflächen-Solarstromprojekt zu entwickeln, das als Gemeinschaftssolarprojekt betrieben werden soll. Es wird erwartet, dass 360 Haushalte mit grüner Energie versorgt werden, sobald das System in Betrieb ist. Das Projekt wird voraussichtlich für Anreize im Rahmen des NNY-Sun-Programms der NYSERDA in Frage kommen.

- - April 2024: 31 MW/4.000 Haushalte - SolarBank hat sich mit der Firma TriMac Engineering aus Sydney (Nova Scotia), zusammengetan, um eine 10-MW-Gleichstrom-Gemeinschaftssolaranlage in der ländlichen Gemeinde Enon (Nova Scotia) und drei 7-MW-Gleichstrom-Projekte in Sydney, Halifax bzw. Annapolis (Nova Scotia) (die "Projekte") zu entwickeln. Die Projekte werden im Rahmen eines Gemeinschaftssolarprogramms entwickelt, das von der Regierung von Nova Scotia am 1. März 2024 angekündigt wurde und im Besitz von AI Renewable Fund steht. Es wird erwartet, dass 4.000 Haushalte mit grüner Energie versorgt werden, sobald das System in Betrieb ist.

Anmerkungen des Managements

Dr. Richard Lu, CEO von SolarBank, sagt dazu: "Das Jahr 2024 ist mit einer Reihe von bedeutenden Meilensteinen sehr gut angelaufen, unter anderem konnten wir Projekte abschließen, wichtige Akquisitionen abwickeln, unsere Entwicklungspipeline weiter bearbeiten und Notierungen an führenden Börsen erwirken. Insbesondere die jüngste Notierung am Nasdaq Global Market ist eine weitere Bestätigung für die anhaltende Leistung von SolarBank. Ich bin stolz auf unser gesamtes Team, das unsere Wachstumspläne weiter umsetzt, und freue mich darauf, was der Rest des Jahres 2024 für das Unternehmen bringen wird."

Das Unternehmen bekräftigt seine Prognose für den erwarteten Gesamtjahresumsatz für das Geschäftsjahr 2024 in Höhe von 45 bis 50 Millionen $. Der Finanzausblick soll Anlegern, Aktionären und anderen Personen helfen, bestimmte Finanzkennzahlen im Zusammenhang mit den erwarteten Finanzergebnissen für das Jahr 2024 zu verstehen, um die Leistung des Unternehmens zu bewerten, und gilt zum Datum dieser Pressemeldung. Diese Informationen eignen sich möglicherweise nicht für andere Zwecke. Informationen über die Prognosen des Unternehmens, einschließlich der verschiedenen Annahmen, die ihnen zugrunde liegen, sind zukunftsgerichtet und sollten in Verbindung mit den "Zukunftsgerichteten Aussagen" in dieser Pressemeldung und den damit verbundenen Offenlegungen und Informationen über verschiedene wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene und aufsichtsrechtliche Annahmen, Faktoren und Risiken gelesen werden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen zukünftigen Finanz- und Betriebsergebnisse des Unternehmens von den derzeitigen Erwartungen abweichen.

Mit der Entwicklung der in dieser Pressemeldung beschriebenen Projekte sind mehrere Risiken verbunden. Die Entwicklung jedes Projekts unterliegt der laufenden Verfügbarkeit von Drittfinanzierungen für die Projekteigentümer und den Risiken, die mit dem Bau eines Solarenergieprojekts verbunden sind. Es besteht keine Gewissheit, dass die in dieser Pressemeldung genannten Projekte termingerecht fertiggestellt werden oder dass sie entsprechend ihrer Auslegungskapazität betrieben werden. Falls die EPC-Verträge gekündigt werden, wird SolarBank nicht den vollen Vertragswert realisieren. Wie in den Finanzberichten des Unternehmens dargelegt, wird das Projekt in Manlius von den Anwohnern des Standorts angefochten. Darüber hinaus können Regierungen Anreize und politische Förderprogramme für Solarenergie ändern, reduzieren oder abschaffen, was dazu führen kann, dass zukünftige Projekte nicht mehr rentabel sind. Weitere Hinweise zu Annahmen und Risikofaktoren, die mit den Aussagen in dieser Pressemitteilung verbunden sind, entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "Zukunftsgerichtete Aussagen".

Über SolarBank Corporation

SolarBank Corporation ist ein unabhängiger Entwickler und Eigentümer von Projekten für erneuerbare und saubere Energien und konzentriert sich auf dezentrale und gemeinschaftliche Solarprojekte in Kanada und den USA. Das Unternehmen entwickelt Solarprojekte, mit denen Strom an Versorgungsunternehmen sowie an gewerbliche, industrielle, kommunale und private Abnehmer verkauft wird. Das Unternehmen maximiert die Renditen über ein vielfältiges Portfolio von Projekten in mehreren führenden Solarenergiemärkten, unter anderem Projekte mit Versorgungsunternehmen, Netzbetreibern (Host-Off-Taker) sowie gemeinschaftlichen Solaranlagen und virtuellen Net-Metering-Projekten. Das Unternehmen verfügt über eine potenzielle Entwicklungspipeline von mehr als einem Gigawatt und entwickelt Projekte mit erneuerbaren und sauberen Energien mit einer Gesamtleistung von über 70 Megawatt. Für weitere Informationen über SolarBank besuchen Sie bitte www.solarbankcorp.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:?

SolarBank Corporation

Tracy Zheng

E-Mail: mailto:tracy.zheng@solarbankcorp.com

Tel: 416.494.9559

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Ansichten des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beziehen. Jegliche Aussagen, die Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (häufig, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern oder Phrasen wie "wird sich wahrscheinlich ergeben", "wird erwartet", "erwartet", "wird fortgesetzt", "nimmt an", "geht davon aus", "glaubt", "schätzt", "plant", "beabsichtigt", "plant", "Prognose", "Projektion", "Strategie", "Zielsetzung" und "Ausblick") sind keine historischen Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein, die Schätzungen, Annahmen und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten abweichen. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Branchentrends und des allgemeinen Marktwachstums, die Wachstumsstrategien des Unternehmens, die erwartete Energieproduktion aus den in dieser Pressemitteilung erwähnten Solarenergieprojekte, die Anzahl von Haushalten, die schätzungsweise durch die Entwicklungsprojekte des Unternehmens mit Strom versorgt werden, die Verringerung der Kohlendioxidemissionen, den Erhalt von Anreizen für die Projekte, den erwarteten Wert der EPC-Verträge, und den Umfang der Entwicklungspipeline des Unternehmens. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollte man sich nicht vorbehaltlos verlassen. Diese Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen und Analysen, die das Unternehmen vor dem Hintergrund seiner Erfahrung und Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die es für angemessen hält, getroffen hat, und unterliegen Risiken und Unsicherheiten. Bei der Erstellung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen verschiedene wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Erteilung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen; die Einhaltung der behördlichen Anforderungen; die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Pläne und Absichten erfolgreich umzusetzen; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu angemessenen Bedingungen; die Fähigkeit des Unternehmens, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten; den Wettbewerb auf dem Markt; die von den Konkurrenten des Unternehmens angebotenen Produkte und Dienstleistungen; dass die derzeitigen guten Beziehungen des Unternehmens zu seinen Dienstleistern und anderen Dritten aufrechterhalten werden; und dass die staatlichen Subventionen und Finanzierungen für erneuerbare Energien wie derzeit vorgesehen fortgesetzt werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die diesen Aussagen zugrunde liegenden Annahmen vernünftig sind, können sie sich als falsch erweisen, und das Unternehmen kann nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

Ob die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge mit den Erwartungen und Vorhersagen des Unternehmens übereinstimmen werden, unterliegt einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren, zu denen auch die unter "Forward-Looking Statements" und "Risk Factors" im Jahresbericht (Annual Information Form) des Unternehmens für das jüngste Geschäftsjahr und anderen öffentlich eingereichten Unterlagen des Unternehmens aufgeführten Faktoren gehören, einschließlich: der Möglichkeit, dass das Unternehmen von den volatilen Markt- und Branchenbedingungen für Solarenergie negativ beeinflusst werden kann; dass die Umsetzung der Wachstumsstrategie des Unternehmens von der kontinuierlichen Verfügbarkeit von Finanzierungsvereinbarungen mit Dritten ab hängt; dass der künftige Erfolg des Unternehmens teilweise von seiner Fähigkeit ab hängt, die Pipeline seines Energiegeschäfts in mehreren Schlüsselmärkten zu erweitern; dass Regierungen Anreize und politische Unterstützungsprogramme für Solar- und Batteriespeicherkraft überarbeiten, reduzieren oder abschaffen können; dass die allgemeine Weltwirtschaftslage sich negativ auf unsere operative Leistung und unser Betriebsergebnis auswirken kann; dass die Projektentwicklungs- und Bauaktivitäten des Unternehmens nicht erfolgreich ausfallen könnten; dass die Entwicklung und der Betrieb von Solarprojekten das Unternehmen verschiedenen Risiken aussetzen; dass das Unternehmen mit einer Reihe von Risiken im Zusammenhang mit Stromabnahmeverträgen ("PPAs") und Finanzierungsvereinbarungen auf Projektebene konfrontiert ist; dass Änderungen der Gesetze, Vorschriften und Richtlinien, denen das Unternehmen unterliegt, technische, regulatorische und wirtschaftliche Hindernisse für den Erwerb und die Nutzung von Solarstrom darstellen können; dass die Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist, sich auf die Entwicklung und den Betrieb von Solarprojekten auswirken können; Wechselkursschwankungen; dass eine Änderung des effektiven Steuersatzes des Unternehmens erhebliche nachteilige Auswirkungen auf seine Geschäftstätigkeit haben kann; dass saisonale Nachfrageschwankungen in Verbindung mit Bauzyklen und Wetterbedingungen die Ertragslage des Unternehmens beeinflussen können; dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, ausreichende Cashflows zu generieren oder Zugang zu externer Finanzierung zu erhalten; dass das Unternehmen in Zukunft erhebliche zusätzliche Schulden machen kann; dass das Unternehmen Risiken aufgrund von Problemen in der Lieferkette unterliegt; Risiken im Zusammenhang mit der Inflation; unerwartete Garantiekosten, die möglicherweise nicht angemessen durch die Versicherungspolicen des Unternehmens abgedeckt sind; dass, wenn das Unternehmen nicht in der Lage ist, Schlüsselpersonal zu gewinnen und zu halten, es möglicherweise nicht in der Lage ist, auf dem Markt für erneuerbare Energien effektiv zu konkurrieren; dass es nur eine begrenzte Anzahl von Abnehmern von Strom in großem Maßstab gibt; dass die Einhaltung von Umweltgesetzen und -vorschriften teuer sein kann; dass die unternehmerische Verantwortung zusätzliche Kosten verursachen kann; dass die künftigen Auswirkungen von COVID-19 auf das Unternehmen derzeit nicht bekannt sind; dass das Unternehmen nur einen begrenzten Versicherungsschutz hat; dass das Unternehmen von Informationstechnologiesystemen abhängig ist und schädlichen Cyberangriffen ausgesetzt sein kann; dass das Unternehmen Gegenstand von Rechtsstreitigkeiten werden kann; dass es keine Garantie dafür gibt, wie das Unternehmen seine verfügbaren Mittel verwenden wird; dass das Unternehmen weiterhin Wertpapiere gegen Bargeld verkaufen wird, um den Betrieb, die Kapitalerweiterung, Fusionen und Übernahmen zu finanzieren, die zu einer Verwässerung der derzeitigen Aktionäre führen, und künftige Verwässerungen infolge von Finanzierungen.

Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist dem Unternehmen nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusagen oder die Auswirkungen jedes einzelnen Faktors oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die Ergebnisse wesentlich von den in einer zukunftsgerichteten Aussage enthaltenen Ergebnissen abweichen, zu beurteilen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74382Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74382&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA83417Y1088Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18034158-solarbank-informiert-boersengang-nasdaq-juengsten-fortschritte