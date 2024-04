EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Beteiligungs AG / Aktienrückkauf

Deutsche Beteiligungs AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



29.04.2024 / 09:47 CET/CEST

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 Frankfurt am Main, 29. April 2024. - Im Zeitraum vom 22. April 2024 bis einschließlich 26. April 2024 hat die Deutsche Beteiligungs AG insgesamt 18.803 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 4. März 2024 gem. Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 angekündigt wurde. Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft: Rückkauftag Aggregiertes Volumen (in Stück) Durchschnittskurs

(in Euro) 22.4.2024 4.000 27,6063 23.4.2024 3.720 27,7219 24.4.2024 3.777 27,7377 25.4.2024 3.606 27,4549 26.4.2024 3.700 27,3928

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 5. März 2024 bis einschließlich 26. April 2024 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 151.451 Aktien. Der Erwerb der Aktien der Deutsche Beteiligungs AG erfolgt ausschließlich über die Börse durch ein von der Deutsche Beteiligungs AG beauftragtes Kreditinstitut. Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 werden auf der Internetseite der Deutsche Beteiligungs AG veröffentlicht (https://www.dbag.de/investor-relations/aktienrueckkaufprogramm).



