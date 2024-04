Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Anleger am Rentenmarkt hatten es in der letzten Woche nicht leicht, so die Analysten der Helaba.Die Kurse seien deutlich gesunken und die Renditen gestiegen. In der Spitze habe das Wochenhoch der 10j. Bundrendite bei 2,65% und damit 15 BP über dem Schluss des vorvergangenen Freitags gelegen. Bemerkenswert sei dies, weil der belastende US-Einfluss zu spüren gewesen sei, während die Erwartungen bezüglich der EZB relativ stabil geblieben seien. In den USA seien die Wetten auf eine Zinssenkung im Juni trotz des enttäuschenden BIP-Wachstums nochmals auf rund 12% reduziert worden, die eingepreiste Wahrscheinlichkeit für die EZB-Senkung habe dagegen zwischen 80 und 85% gependelt. ...

