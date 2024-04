Hannover (www.anleihencheck.de) - Börsianer gehen derzeit davon aus, dass die FED in dieser Woche (am Maifeiertag) sowie in der folgenden Sitzung die Füße stillhalten wird, so die Analysten der Nord LB.Renditen von US-Treasuries seien innerhalb eines Monats um 47 Basispunkte auf 4,66% gestiegen.Weiter relativ restriktive Kreditvergaben: Laut EZB hätten sich die Kreditvergaben von Banken an Unternehmen im März nur geringfügig verbessert (+0,4% ggü. Vorjahreszeitraum - im Februar habe der Anstieg auch schon bei sehr geringen +0,3% gelegen). Privathaushalte würden eine ähnliche Entwicklung verzeichnen. Hier notiere die Zunahme aber sogar noch leicht schwächer bei lediglich 0,2%. ...

