BMW will seinen Standort im chinesischen Shenyang für umgerechnet 2,5 Milliarden Euro für den Bau von Elektroautos seiner Modellfamilie Neue Klasse rüsten. BMW und die Provinz Liaoning, in der die BMW-Werke liegen, haben eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Dass BMW die Stromer der Neuen Klasse auch in China fertigen wird, ist bereits seit recht genau einem Jahr bekannt. Damals hatte BMW bestätigt, dass ab 2026 auch vom China-Joint-Venture ...

