© Foto: Unsplash



Einige Unternehmen, die ihre Earnings präsentieren, haben in der Vergangenheit deutliche Kursbewegungen verzeichnet. Wird sich die Geschichte kommende Woche wiederholen?Mehr als 150 Unternehmen aus dem S&P 500 präsentieren laut FactSet in der kommenden Woche ihre Gewinnberichte. Wie CNBC berichtet, haben bisher fast vier von fünf Unternehmen, die ihre Earnings präsentiert haben, die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Es ist also eine bisher starke Earnings Season. Die Bespoke Investment Group hat im Vorfeld der anstehenden Gewinne nach Unternehmen gesucht, deren Aktien aufgrund guter Ergebnisse zulegen könnten. Dafür suchte Bespoke nach Unternehmen, die in der Vergangenheit in …