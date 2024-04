Ethereum News: Darum sind Gas-Preise für ETH-Transaktionen so niedrig wie lange nicht mehr

In der Vergangenheit haben die Gebühren für Ethereum-Überweisungen als Indikator dafür fungiert, um herauszufinden, wie genau der Markt aktuell eingestellt ist. So erklärt die Krypto-Analyse-Plattform Santiment, dass die Stimmung der Anleger auf dem Krypto-Markt regelmäßig zwischen zwei möglichen Einstellungen pendeln würde: Entweder Investoren glauben daran, dass die Kryptowährungen "To the Moon" (bis zum Mond) steigen werden oder sie gehen davon aus, dass der Markt "für immer tot" sei.

Die aktuelle Stimmung spiegelt sich dabei laut Sentiment in den Gebühren für das ETH-Netzwerk wider: Sind die Gebühren hoch, so ist eine durchweg positive Einstellung der Anleger vorhanden, während niedrigere Gebühren darauf hindeuten, dass aktuell viele Investoren eher abwartend agieren.

Niedrige ETH-Gebühren weisen auf abwartende Haltung hin

In einem Post auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) verrät Santiment, dass aktuell die niedrigsten Ethereum Gebühren seit dem 18. Oktober vergangenen Jahres gezahlt werden müssen. So könnten diese Gas-Gebühren, die im Schnitt derzeit bei gerade einmal 1,12 US-Dollar pro Überweisung liegen, ein wichtiges Zeichen dafür sein, dass sich der ETH-Kurs derzeit seinem Tiefpunkt nähert oder diesen schon erreicht haben könnte.

Dies ist nicht wirklich überraschend, denn in den vergangenen sechs Wochen hat sich ein Trend für Ethereum etabliert, der eine immer geringer werdende Nachfrage für die zweitgrößte Kryptowährung der Welt aufzeigt. So konzentrierten sich viele Anleger in diesem Zeitraum einerseits auf Bitcoin (BTC), der nach der Einführung der Bitcoin-Spot-ETFs auf dem US-amerikanischen Börsenmarkt starke Zuflüsse erlebte. Andererseits konnten vor allem Meme-Coins viele Anleger überzeugen.

Ethereum's average fee level has dipped to just $1.12 per network transaction, the lowest average cost in a day since October 18th.



- Santiment (@santimentfeed) April 28, 2024

Die Tatsache, dass der ETH-Gas-Preis derzeit so niedrig angesetzt ist, sei laut Santiment jedoch ein äußerst bullisches Zeichen. So verrät das Krypto-Analyse-Unternehmen weiterhin, dass der kommende Bullenmarkt für Altcoins schon wesentlich früher als von vielen Experten angenommen beginnen könnte. Gerade die Altcoins, die einen direkten Bezug zur Ethereum-Blockchain haben, könnten somit in den kommenden Wochen besonders starke Zuflüsse erhalten und sich stark am Krypto-Markt etablieren.

Zuletzt erreichten die Gas-Gebühren für das Ethereum-Netzwerk im vergangenen Februar einen 8-Monats-Höchstwert, nachdem zuvor der noch experimentelle ERC-404-Standard auf den Markt gebracht wurde. Dies führte zu einem verstärkten Interesse am Ethereum-Ökosystem.

Ethereum mit volatilen Kursverlauf in der letzten Woche

Ein Blick auf den ETH-Chart der vergangenen Woche (siehe Bild unten) zeigt, dass sich Ethereum in diesem Zeitraum äußerst volatil bewegt hatte. Gerade über das vergangene Wochenende hinweg konnte sich der Kurs merklich nach oben bewegen, bevor dann in den Morgenstunden der neuen Woche eine erneute Kurskorrektur einsetzte. So wird Ethereum aktuell zu einem Preis von 3.183,27 US-Dollar gehandelt, während der Spitzenwert der vergangenen Woche bei fast 3.500 US-Dollar lag. Damit liegt der ETH-Token im Hinblick auf die letzten sieben Tage mit 0,98 % im Minus.

Der Ethereum (ETH) Kurs der letzten 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Gleichzeitig scheint es aktuell so, als ob das Ethereum-Netzwerk stärker performen kann als alle anderen Bereiche des Krypto-Markts. Das behauptet zumindest der Krypto-Analyst Luke Martin, der auf X 330.000 Follower hat. So veröffentlichte der Krypto-Experte ein Bild, in dem er die verschiedenen ETH-Token miteinander vergleicht und aufzeigt, welche Coins derzeit einen besonders starken Trend erleben können.

- Luke Martin (@VentureCoinist) April 27, 2024

Ein weiterer wichtiger Punkt: Zum ersten Mal seit Monaten ist Ethereum nicht mehr deflationär, denn während in den fünf Monaten zuvor mehr ETH-Token verbrannt als neue geschaffen wurden, gab es im vergangenen Monat einen Überschuss von fast 17.000 Token.

Trotz dieser bullischen Vorzeichen zeigt sich der ETH-Kurs aktuell noch lange nicht auf dem Niveau, das vor einigen Wochen erreicht wurde. Grund genug für viele Anleger, sich aktuell nach weiteren, neueren Projekten umzuschauen, die ebenfalls auf der Ethereum-Blockchain basieren, aber mit frischen und langfristigen Ideen punkten.

Learn-to-Earn: 99Bitcoins bietet Lernplattform für Krypto-Interessierte

Bei 99Bitcoins ($99BTC) handelt es sich um ein lange bestehendes Projekt, das bereits seit 2013 als Lern- und Wissensplattform für alles rund um die Krypto-Welt aktiv ist. Nun möchte 99Bitcoins allerdings mit dem $99BTC-Token einen neuen Schritt wagen und eine Learn-to-Earn-Plattform werden. Hier können sich interessierte Krypto-Nutzer somit nicht nur weiterbilden, sondern auch durch aktives Lernen die $99BTC-Token als Belohnung erhalten.

Der Token selbst wird einerseits als ERC-20-Token auf der Ethereum-Blockchain herausgebracht, soll jedoch auch als einer der ersten seiner Art als BRC-20-Token im Bitcoin-Netzwerk genutzt werden. So wird eine breite und flexible Nutzung angeboten.

Exclusive access to advanced modules is available for $99BTC token holders.



Dive into topics from sophisticated trading strategies to in-depth Blockchain technology applications.



- 99Bitcoins (@99BitcoinsHQ) April 28, 2024

Die Lernplattform selbst rühmt sich damit, einen idealen Einstieg für Krypto-Neulinge zu bieten, aber auch für erfahrene Händler Kurse zur Weiterbildung im Portfolio zu haben. Gleichzeitig wird mit der Einführung des $99BTC-Tokens auch ein Staking-Programm implementiert, das einerseits eine hohe jährliche prozentuale Rendite (APY) von aktuell 2.040 % bietet. Darüber hinaus profitieren Staking-Nutzer davon, dass ihnen zusätzliche Kurse und sogar spezielle Trading-Signale angeboten werden.

Im Augenblick befindet sich 99Bitcoins mit dem nativen $99BTC-Token noch in der Presale-Phase, sodass im Vorverkauf der Coin zu einem günstigen Preis von 0,00102 US-Dollar angeboten wird. Frühzeitige Investoren können so direkt von Beginn an dem neuen Projekt teilhaben und von potenziell steigenden Preisen profitieren.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.