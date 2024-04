Nach IT-Desaster kommt es noch schlimmer: OLG Köln sieht hohe Nachzahlungen an Altaktionäre. 1,3 Milliarden Euro Rückstellung gebildet. Analyst: "Negative Überraschung". Der Deutschen Bank drohen milliardenschwere Nachzahlungen an die Aktionäre der 2010 übernommenen Postbank. Vorsorglich will das Institut deshalb im zweiten Quartal eine Rückstellung von 1,3 Milliarden Euro bilden. Wie das Kreditinstitut am Wochenende weiter mitgeteilt hat, habe das Oberlandesgericht Köln in einer mündlichen Verhandlung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...