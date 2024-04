Jaguar-Pilot Mitch Evans hat beim Formel-E-Rennen in Monaco vor seinem Teamkollegen Nick Cassidy und Stoffel Vandoorne (DS Penske) gewonnen. Vor dem Rennen hatte der britische Hersteller bereits bestätigt, sich auch in der Gen4-Ära der Formel E (ab 2026/2027) an der Rennserie zu beteiligen. Die Formel-E-Rennwagen sind zwar für Stadtkurse entwickelt und deutlich kompakter als jene in der Formel 1, dennoch gilt die Rennstrecke in Monaco als eine Herausforderung ...

