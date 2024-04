Agnico Eagle Mines Limited (ISIN: CA0084741085) hat letzte Woche beeindruckende Ergebnisse für das erste Quartal 2024 veröffentlicht. Bereits der Jahresabschluss 2023 war sehr gelungen, jetzt zeigt man deutlich, Agnico Eagle wird Wiederholungstäter. Es gelang zwar nicht ganz, die vierteljährliche Rekordgoldproduktion aus Q4 2023 zu wiederholen, aber das Gesamtpaket war mehr als beeindruckend. So stiegen die Aktien von Agnico Eagle im Handelsverlauf am Freitag an der NYSE mit 67,80 auf ein 52 Wochen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...