Am Freitag sprang der Kurs der Stratec-Aktie (WKN: STRA55) kurzzeitig um rund +9% an. Der Grund war der positive Ausblick auf den weiteren Jahresverlauf. Im Laufe des Tages sank der Kurs wieder deutlich. Auch heute setzt sich der Kursrückgang weiter fort und die Aktie notiert aktuell bei 41,60 €. Damit ist die Euphorie schon wieder vorbei. Insgesamt befindet sich der Kurs in einem langfristigen Abwärtstrend, seit dem Hoch Anfang 2022 bei 123 € liegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...