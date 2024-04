Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die längerfristigen Renditen haben vergangene Woche neue Jahreshochs erreicht. Denn in den USA rücken Zinssenkungen zunehmend in die Ferne, so die Deutsche Börse AG."Es wird immer unwahrscheinlicher, dass die FED die Zinsen dieses Jahr überhaupt noch senkt", bemerke Arthur Brunner, der für die ICF Bank Anleihen handele. Für die Eurozone werde zwar mit einer ersten Zinskürzung im Juni gerechnet, nach schnellen weiteren Senkungen sehe es aber nicht aus. ...

