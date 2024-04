E.ON Drive hat seine DC-Ladetarife gesenkt. Beim flexiblen Laden (ohne Tarif) kann im E.ON-Netz jetzt an DC-Ladesäulen für 0,61 €/kWh statt 0,69 €/kWh und im Roaming-Netz an DC-Säulen für 0,79 €/kWh statt 0,89 €/kWh geladen werden. Die Tarife für das AC-Laden an öffentlichen Wechselstrom-Ladesäulen bleiben demnach unverändert - an E.ON-eignen Säulen und im "Partner-Netz" liegen die Kosten hier bei 0,54 €/kWh und im Roaming-Netz bei 0,59 €/kWh. Auch ...

