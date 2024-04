Die Aktie von Daimler Truck hat am Montagvormittag einen freundlichen Handelsstart verzeichnet, obwohl das Unternehmen eine bedeutende Gehaltserhöhung für seine Mitarbeiter in den USA angekündigt hat. Dieser Schritt, der zu steigenden Kosten führen wird, steht zu Wochenbeginn jedoch im Schatten dieses Kaufsignals.Im Detail hat Daimler Truck eine Gehaltserhöhung für die Mitarbeiter in North Carolina, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...