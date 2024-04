© Foto: Sina Schuldt/dpa



Am Dienstag wird der deutsche Autobauer seine Earnings aus dem ersten Quartal präsentieren. Was der Markt erwartet. Im ersten Quartal ist der Umsatz von Volkswagen wahrscheinlich um 2,3 Prozent zurückgegangen, während das bereinigte Betriebsergebnis laut Analystenkonsens um 16 Prozent gesunken sein könnte. Das Unternehmen hat für 2024 ein Umsatzwachstum von bis zu fünf Prozent in Aussicht gestellt, verglichen mit einem Anstieg von 15 Prozent im letzten Jahr. Nachdem VW von BYD als größter Autohersteller in China überholt wurde, sagte Volkswagen, dass es bis 2026 dauern wird, um Marktanteile zurückzugewinnen. Auch die Rentabilität seiner Joint Ventures in China ist seit 2015 rückläufig und …