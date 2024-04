Berlin (ots) -Mit Blick auf die Wahlen zum EU-Parlament startet die in Berlin erscheinende Tageszeitung junge Welt ab der Ausgabe vom 30.April/1.Mai eine Serie zum Aufstieg der extremen Rechten. Dazu kooperiert junge Welt mit anderen Medien wie der dänischen linken Zeitung Arbeijderen, der schwedischen Proletären und dem britischen Morning Star. Die Beiträge eines Mediums werden jeweils auch den anderen Koopertionspartnern zur Verfügung gestellt.Im Rahmen dieser täglich bis zum 8. Mai laufenden Serie sollen sowohl Hintergrundartikel als auch Interviews und Analysen für verschiedene europäische Nationen veröffentlicht. Den Aufschlag macht am Dienstag Gerd Wiegel, Leiter des Referats für Demokratie, Migrations- und Antirassismuspolitik beim DGB-Bundesvorstand, mit einem Beitrag zum Rechtsruck in Deutschland und der Rolle der AfD. Es folgen Beiträge von Arbeijderen über die Situation in Dänemark und von Proletären über die in Schweden sowie vom Morning Star über den Aufstieg der Rechten in Großbritannien.Darüber hinaus stellt junge Welt weitere Beiträge für die Serie bereit, darunter ein Gespräch mit dem italienischen Journalisten und Youtuber Giuliano Marucci sowie ein Interview mit Catarina Soares Martins, der Spitzenkandidatin der portugiesischen Linksallianz Bloco de Esquerda für die EU-Wahl am 9. Juni.Pressekontakt:junge WeltRedaktionTelefon: 030 / 53 63 55-0redaktion@jungewelt.deOriginal-Content von: junge Welt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/82938/5768091