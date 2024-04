Bern (ots) -Eintönige Aufgaben, kaum Entwicklungsmöglichkeiten und stressiger Arbeitsalltag? Nicht bei der Telepski Treuhand GmbH! Als einer der gefragtesten Online-Treuhänder der Schweiz begeistert das Unternehmen nicht nur zahlreiche Kunden, sondern macht auch immer wieder als beliebter Arbeitgeber auf sich aufmerksam: Jetzt sucht das Team rund um Henrik Telepski Verstärkung. Was Bewerber unbedingt wissen müssen, erfahren Sie hier.Auch in der Steuerberatungsbranche streben Arbeitnehmer grundsätzlich nach einer Karriere, die ihnen nicht nur eine angemessene Vergütung, sondern auch stetige berufliche Weiterentwicklung und eine qualitativ hochwertige Arbeitsumgebung bietet. Trotz dieser klaren Ziele begegnen sie häufig Hindernissen, wie stagnierenden Karrierepfaden und mangelhaften Arbeitsbedingungen, die ihre Ambitionen unerfüllt lassen. Zudem haftet der Branche oft das Vorurteil an, sie biete wenig Innovationskraft und eine starre Unternehmenskultur. Die Telepski Treuhand GmbH tritt nun mit dem Versprechen an, genau diese Kluft zwischen Erwartung und Realität zu überbrücken: Sie bietet nicht nur moderne Arbeitsplätze und die neuesten technologischen Ressourcen, sondern auch signifikante Loyalitätszuschüsse und eine Kultur, die den gemeinsamen Fortschritt in den Vordergrund stellt. "Als Arbeitgeber tragen wir die Verantwortung, transparente und unterstützende Bedingungen zu schaffen, damit unsere Mitarbeiter ihr volles Potenzial entfalten können", erklärt Henrik Telepski, Gründer der Telepski Treuhand GmbH."Wir verstehen uns nicht nur als Dienstleister, sondern als Partner, der Unternehmen dabei unterstützt, ihre steuerlichen und finanziellen Herausforderungen effizient zu bewältigen", fügt er hinzu. "Bewerber, die sich für uns entscheiden, profitieren von dieser Ausrichtung, da sie in einem Umfeld arbeiten, das kontinuierliche Entwicklung und echten Mehrwert schätzt." Seit der Gründung im Jahr 2016 hat die Telepski Treuhand GmbH bereits unzähligen digitalen Unternehmen in der Schweiz geholfen, sich steuerlich optimal zu positionieren und ihre finanzielle Stabilität zu sichern - in der laufenden Betreuung befinden sich aktuell 600 Mandanten, darunter renommierte Coaches, Berater, Agenturen und E-Commerce-Anbieter. Mit der Einstellung neuer Mitarbeiter strebt die Telepski Treuhand GmbH danach, ihre führende Rolle weiter auszubauen und ihren Klienten weiterhin exzellente Ergebnisse zu liefern.Buchhaltung als unternehmerisches Rückgrat: Was Bewerber für Bürotätigkeiten erwarten dürfen und mitbringen sollten"Das Rückgrat unseres Unternehmens bildet selbstverständlich unsere Buchhaltung. Daher suchen wir in diesem Bereich immer nach tatkräftiger Unterstützung", betont Henrik Telepski. Dabei gewährt die Telepski Treuhand GmbH ihren Assistenten in der Buchhaltung eine Vielzahl von Vorteilen, die von überdurchschnittlicher Vergütung bis zu intensiver Einarbeitung reichen, um eine effiziente und reibungslose Arbeitsweise zu gewährleisten. Der typische Arbeitsalltag eines Buchhaltungsassistenten umfasst die akkurate Buchführung der Mandanten, die Beratung bei buchhalterischen Anfragen und eine enge Zusammenarbeit mit dem Team zur Optimierung der Arbeitsprozesse. Die Kommunikation findet überwiegend digital statt, was eine flexible Gestaltung des Tages ermöglicht und gleichzeitig schnelle Reaktionszeiten auf Kundenanfragen sicherstellt.Für die Position des Buchhaltungsassistenten sind Ehrgeiz und das Engagement, ständig dazuzulernen, ebenso erforderlich wie eine gewissenhafte und zuverlässige Arbeitsweise. Grundkenntnisse in Mathematik und die sichere Anwendung von Microsoft Office sind unerlässlich - ebenso wie sehr gute Deutschkenntnisse und kommunikative Fähigkeiten, um sowohl im Team als auch mit Mandanten effektiv kommunizieren zu können. "Es ist unser Ziel, dass jeder Mitarbeiter nicht nur seine täglichen Aufgaben erfüllt, sondern auch persönlich wächst und sich weiterentwickelt. Deshalb legen wir höchsten Wert auf die kontinuierliche Weiterbildung und Karriereentwicklung unserer Angestellten", verrät Henrik Telepski.Mit professionellem Treuhand zu nachhaltigem Erfolg: Diese Rolle spielen Sachbearbeiter bei der Telepski Treuhand GmbHAuch die Sachbearbeiter Treuhand der Kanzlei profitieren von einer attraktiven Vergütung inklusive Lohnerhöhungen und Loyalitätszuschüssen sowie von digitalisierten Arbeitsprozessen, die eine konzentrierte und effiziente Tätigkeit ermöglichen. Im täglichen Arbeitsalltag sind sie mit der Buchhaltung, der Mehrwertsteuer-Abrechnung, dem Erstellen von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen sowie mit Lohnabrechnungen betraut. Der Arbeitsablauf wird durch strukturierte Prozesse und eine umfassende digitale Infrastruktur unterstützt, wodurch eine hohe Qualität und Präzision in der Mandantenbetreuung sichergestellt wird.Für diese Position sind eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein abgeschlossenes BWL-Studium sowie mindestens zwei bis drei Jahre Berufserfahrung im Treuhandwesen erforderlich. Eine hohe Eigenverantwortung, Selbstständigkeit und präzise Arbeitsweise sind essenziell, um den hohen Qualitätsstandards der Kanzlei gerecht zu werden. "Mit Engagement und Professionalität tragen unsere Sachbearbeiter wesentlich zum Erfolg unserer Mandanten bei und bilden damit ebenfalls eine enorm wichtige Basis unseres Unternehmenserfolgs", erklärt Henrik Telepski.Lukrative Verdienstmöglichkeiten - auch für Quereinsteiger: Was die Telepski Treuhand GmbH ihren Vertriebsmitarbeitern bietetDa auch sie einen unermesslichen Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten, profitieren Vertriebsmitarbeiter bei der Telepski Treuhand GmbH von einer überdurchschnittlichen Bezahlung und Gehaltserhöhungen. Ihr Arbeitsalltag ist geprägt von der Bearbeitung eingehender Anfragen, der Qualifizierung potenzieller Mandanten und der Führung erster Gespräche, unterstützt durch klare Gesprächsleitfäden und digitale Vorlagen. Diese strukturierten Prozesse ermöglichen es selbst Quereinsteigern, rasch Sicherheit in ihren Aufgaben zu erlangen. Die umfassenden digitalen Strukturen der Kanzlei erlauben es den Mitarbeitern zudem, effizient zu arbeiten und ihr volles Potenzial zu entfalten.Bewerber sollten idealerweise ein Grundverständnis von Vertriebsstrategien besitzen und überzeugend kommunizieren können - auch in Ablehnungssituationen. Eine hohe Eigenverantwortung und die Fähigkeit, unabhängig zu arbeiten, sind ebenso erforderlich wie exzellente Deutschkenntnisse und eine angenehme Telefonstimme. "Unser Ziel ist es, ein Team von engagierten und leistungsstarken Mitarbeitern aufzubauen, die uns dabei unterstützen, unsere Vision einer modernen und effizienten Kanzlei zu verwirklichen - der Vertrieb spielt dabei eine entscheidende Rolle", fasst Henrik Telepski zusammen.Sie wollen sich beruflich weiterentwickeln und bei einem der gefragtesten Online-Treuhänder der Schweiz Karriere machen? Dann melden Sie sich jetzt bei Henrik Telepski (https://karriere.telepski-treuhand.ch/) und bewerben Sie sich noch heute auf eine der offenen Stellen!Pressekontakt:Telepski Treuhand GmbHVertreten durch: Henrik Telepskihttps://www.telepski-treuhand.chkontakt@telepski-treuhand.chPressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Telepski Treuhand GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164419/5768087