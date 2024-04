Krypto News: 3 neue Coins mit 100x-Potenzial, die jeder Krypto-Anleger kennen sollte

Der Krypto-Markt entwickelt sich stetig weiter - und mit ihm die Ansprüche, Wünsche und Ideen der Anleger. Derzeit scheint es so, als ob vor allem Meme-Coins auf dem Vormarsch sind, denn in den vergangenen Wochen gehörte diese Sparte zu den am stärksten wachsenden Krypto-Bereichen des Markts. Doch auch andere Sparten konnte merkliche Zuflüsse erleben, die zum Beispiel aus den Bereichen der Real World Assets (RWA) stammen.

Es ist also nicht verwunderlich, dass immer mehr Anleger nach jungen und neuen Kryptowährungen suchen, die mit einem großen Potenzial locken und hohe Renditen mitbringen könnten. Wir werfen einen Blick auf 3 neue Coins, die über ein 100x-Potenzial verfügen und bereits jetzt einen erfolgreichen Presale durchlaufen.

#1 - Dogerverse ($DOGEVERSE)

Ein Beispiel für einen derzeit laufenden Meme-Coin-ICO, der innerhalb kürzester Zeit enorme Meilensteine erreichen kann, ist ganz klar Dogeverse ($DOGEVERSE). Das Krypto-Projekt setzt auf einen völlig neuen Ansatz in der Meme-Coin-Sphäre und versucht, gleich sechs der populärsten Meme-Coin-Blockchains in einem Konzept zu vereinen. So ist der $DOGEVERSE-Token aktuell während dem Presale bereits über Ethereum, Polygon und der BNB Chain nutzbar, später kommen auch Solana, Avalanche und Base hinzu. Dies soll eine besonders hohe Flexibilität in der Nutzung garantieren und gleichzeitig den Anlegern dazu dienen, die Blockchain zu nutzen, die den eigenen Wünschen und Bedürfnissen entspricht. Schließlich unterscheiden sich die verschiedenen Netzwerke in Bezug auf Geschwindigkeit, Skalierung und Kosten pro Überweisung.

Im Augenblick befindet sich Dogeverse noch in der Presale-Phase und kann deshalb für einen äußerst günstigen Preis von gerade einmal 0,000303 US-Dollar pro Token $DOGEVERSE-Token erworben werden. Allerdings verändert sich dieser Preis bereits im Vorverkauf automatisch, sobald ein neuer Meilenstein erreicht wurde. Dies bietet den großen Vorteil, dass frühzeitige Investoren bereits im Presale erste Gewinne erhalten können.

Darüber hinaus ist bereits jetzt ein Staking-Programm implementiert worden, das über eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 91 % verfügt. Dies ist Grund genug für viele Anleger, bereits jetzt die ersten $DOGEVERSE-Token zu erwerben und diese in das Staking-Programm zu integrieren.

#2 - 99Bitcoins ($99BTC)

Auch 99Bitcoins ($99BTC) befindet sich derzeit noch in der Presale-Phase, obwohl die dahinter stehende Plattform bereits seit über einem Jahrzehnt aktiv ist. So wurde 99Bitcoins als Lernplattform bereits 2013 entwickelt und hat es sich seitdem zur Aufgabe gemacht, über die verschiedenen Aspekte der Krypto-Welt aufzuklären. So lassen sich mittlerweile über 79 Stunden an Infomaterial und Kursen auf 99Bitcoins finden, in denen tiefgehende Details zu Kryptowährungen und alles, was damit zusammenhängt, verraten werden.

Nun wagt 99Bitcoins mit der Einführung des nativen $99BTC-Tokens den nächsten Schritt und möchte sich zu einer Learn-to-Earn-Plattform weiterentwickeln. Dies soll einen zusätzlichen Anreiz für alle Nutzer bieten, denn für das aktive Lernen und das erfolgreiche Abschließen der verschiedenen Einheiten werden $99BTC-Coins vergeben. Dabei richtet sich die Plattform einerseits an Krypto-Neulinge, die einen ersten Fuß in der Krypto-Welt fassen wollen. Andererseits können auf Grund der weiterführenden Kurse auch erfahrene Krypto-Händler durchaus noch viele wichtige und spannende Informationen finden.

Auch 99Bitcoins hat bereits im Presale ein Staking-Programm eingeführt, das derzeit mit unglaublichen 2.038 % an APY-Prämie lockt. Diese dynamische Rate wird zwar etwas nach unten gehen, sobald weitere Investoren mitmachen, doch lohnt sich alleine auf Grund dieser hohen Staking-Belohnung bereits jetzt eine frühzeitige Investition. Hinzu kommt die Tatsache, dass der $99BTC-Token aktuell zu einem günstigen Preis von gerade einmal 0,00102 US-Dollar angeboten wird, wobei fast 900.000 US-Dollar an Kapital in den ersten Tagen gesammelt wurden. Wer also jetzt zuschlägt, könnte in der Zukunft von besonders hohen Renditen und Gewinnen profitieren.

#3 - WienerAI ($WAI)

Wer auf der Suche nach einem besonders jungen Meme-Coin ist, der sollte einen Blick auf WienerAI ($WAI) werfen, denn diese Kryptowährung ist erst vor wenigen Tagen in den Vorverkauf gestartet. Dass das Projekt hervorragend anzukommen scheint, zeigt ein Blick auf das bisher gesammelte Kapital: Über 580.000 US-Dollar wurden bereits jetzt in WienerAI investiert.

Dieser Erfolg dürfte auch auf die fantastische Hintergrundgeschichte zurückzuführen sein, die mit WienerAI in Verbindung steht: Es dreht sich alles um den Dackel - in der englischen Sprache als "Wiener" bezeichnet -, der als eine künstliche Intelligenz (KI) den Meme-Coin namensführend begleitet.

Auch WienerAI setzt wie die beiden anderen vorgestellten Kryptowährungen bereits im Presale auf ein Staking-Programm. Aktuell wird hier eine jährliche prozentuale Rendite von 1.423 % geboten, wobei frühzeitige Investoren sofort die gekauften $WAI-Token anlegen können. So sind 20 % des gesamten $WAI-Vorrats für das Staking zurückgelegt worden, um über die kommenden Jahre hinweg ausgezahlt zu werden. Wer mehr zu den Tokenomics oder der Roadmap erfahren möchte, der sollte einen Blick in das offizielle Whitepaper werfen, das viele spannende Informationen rund um den Meme-Coin bereithält.

