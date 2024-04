Archer Exploration Corp. kündigte kürzlich eine Namensänderung, eine Aktienkonsolidierung und eine Privatplatzierung an. Im Rahmen der Namensänderung hat das Unternehmen seinen Namen zu NorthX Nickel Corp. geändert und soll nach der endgültigen Bestätigung durch die CSE unter dem Ticker 'NIX' gehandelt werden.



Das Unternehemen hat derzeit 113.889.587 Stammaktien, 35.293.720 bestehende Warrants und 8.227.984 Optionen ausgegeben und im Umlauf. Nach Abschluss der Konsolidierung mit dem Verhältnis von 6 zu 1 werden ca. 18.981.483 Stammaktien, 5.882.273 bestehende Warrants und 1.371.314 Optionen ausgegeben und ausstehend sein. Infolge der Konsolidierung werden keine Bruchteile von Stammaktien oder bestehenden Warrants ausgegeben. Sollte ein Inhaber von Stammaktien anderweitig berechtigt sein, einen Bruchteil einer Stammaktie oder eines bestehenden Warrants im Zusammenhang mit der Zusammenlegung zu erhalten, wird die Anzahl der Stammaktien oder bestehenden Warrants, die der betreffende Aktionär erhält, ohne zusätzliche Gegenleistung auf die nächste ganze Zahl abgerundet.



Die Namensänderung und Konsolidierung sollen ab dem 1. Mai gelten. Die neue CUSIP-Nummer für die Stammaktien lautet 66860Q102 und die neue ISIN-Nummer CA66860Q1028. Die neue CUSIP-Nummer für die bestehenden Warrants lautet 66860Q110 und die neue ISIN-Nummer lautet CA66860Q1101.



Im Zuge der ebenfalls geplanten Privatplatzierung sollen 9.479.166 Einheiten auf Nachkonsolidierungsbasis zu einem Preis von je 0,24 $ ausgegeben werden, was einem Bruttoerlös von bis zu 2.275.000 $ entspricht. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Aktienkaufwarrant. Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 0,36 $ zu einem beliebigen Zeitpunkt während des 36-monatigen Zeitraums nach Abschluss des Angebots. Die Warrants unterliegen einem beschleunigten Verfallsdatum, das nach dem 3. November 2024 in Kraft tritt, wenn der Schlusskurs der Stammaktien an der CSE während eines Zeitraums von zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen mindestens 0,72 $ beträgt. Wenn dieses Ereignis eintritt, kann das Unternehmen den Inhabern der Warrants eine Mitteilung zur Beschleunigung des Verfalls zukommen lassen, und das Verfallsdatum der Warrants gilt als 30 Tage nach dem Datum der Mitteilung.



Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der Einheiten wird vom Unternehmen für die laufenden Sanierungsarbeiten und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 3. Mai 2024 abgeschlossen. Alle Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots ausgegeben und verkauft werden, unterliegen einer Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum abläuft.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

