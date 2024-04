News von Trading-Treff.de Verlauf Fr. 26.04.24 Rückblick: Im Wochenchart: Nachdem der DAX in den letzten drei Wochen eine Abwärtsbewegung verzeichnete, erlebte er in der vergangenen Woche einen beachtlichen Aufschwung. Der Index startete in der unteren Hälfte des Wochencharts und durchbrach schließlich das Vorwochenhoch von 18192 Punkten. Obwohl der DAX am Mittwoch und Donnerstag um 400 Punkte fiel und zum Wocheneröffnungskurs zurückkehrte, erreichte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...