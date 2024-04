Original-Research: LPKF Laser & Electronics SE - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu LPKF Laser & Electronics SE

Unternehmen: LPKF Laser & Electronics SE

ISIN: DE0006450000



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Halten

seit: 29.04.2024

Kursziel: 10,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato, Bastian Brach



Q1: Umsatzdynamik und Profitabilität positiv - Auftragslage aufgrund des makroökonomischen Umfelds unbefriedigend



LPKF hat am Donnerstag mit Vorlage der Q1-Kennzahlen die eigene Quartals-Guidance erfüllt. Unsere Erwartungen wurden umsatzseitig übertroffen, ergebnisseitig indes verfehlt. Die Auftragslage fällt überdies schwächer als vom Vorstand erwartet aus.



Umsatzdynamik dank schwacher Vorjahresbasis deutlich positiv: Zum Jahresauftakt wuchs LPKFs Top Line deutlich auf 25,4 Mio. EUR (+26,5% yoy). Damit liegt der Wert am oberen Ende der Guidance (23 bis 26 Mio. EUR) und oberhalb unserer Erwartung von 23,5 Mio. EUR. Nach Bauteilknappheiten im Segment Welding im letzten Jahr und einer generell schwächeren Auftragslage stieg die Top Line hier erfreulicherweise deutlich (+42,9% yoy; 4,0 Mio. EUR). Die weiteren Segmente entwickelten sich operativ weitestgehend positiv, wenngleich die Umsätze im Bereich Development auf Vorjahresniveau lagen (5,5 Mio. EUR; -3,5% yoy). Die übrigen Bereiche weiteten ihre Umsatzbasis aus. Vor allem das Solar-Segment (10,0 Mio. EUR) verzeichnete ein kräftiges Wachstum von 53,8% yoy. Bei Electronics wurde eine schwache Umsatzrealisierung im Produktbereich Stencil Laser durch die neue Anlagengeneration im Bereich Depaneling überkompensiert (5,9 Mio. EUR; +13,5% yoy).



Profitabilität mit erfreulichen Fortschritten: Ergebnisseitig spiegelte sich die deutlich gesteigerte Umsatzbasis aufgrund des hohen Operating Leverage in einer überproportionalen Verbesserung des operativen Ergebnisses (EBIT: -4,4 Mio. EUR; +33,3% yoy) wider, was einer Guidanceerfüllung ungefähr am Midpoint entspricht (-6 bis -3 Mio. EUR). Höher als von uns erwartete Ramp-Kosten bei Electronics (LIDE) und Development (ARRALYZE) führten jedoch dazu, dass unsere Erwartung (-3,5 Mio. EUR) verfehlt wurde.



Schwächelnder Auftragseingang lässt FY-Guidance u.E. ambitioniert erscheinen: In Q1 verzeichnete LPKF Auftragseingänge i.H.v. 33,2 Mio. EUR (Vj.: 39,2 Mio. EURO; -16,2% yoy) und verfügt somit zum Stichtag über einen Auftragsbestand von 67,3 Mio. EUR (Vorjahr: 82,6 Mio. EUR). Diese Auftragsflaute ist gem. Management jedoch auf eine stockende Conversion der Geschäftspipeline in Aufträge zurückzuführen, die sich vermehrt seit Mitte März bemerkbar macht. Laut Vorstand sollen rund 60% (=40,2 Mio. EUR) des Orderbuchs noch in 2024 verumsatzt werden. Somit sind für die Erfüllung der Top Line-Guidance Aufträge im Umfang von 64,4 Mio. EUR notwendig, die ebenfalls in diesem Jahr umsatzwirksam werden müssen. Die Q2-Guidance sieht Umsätze im Korridor zwischen 28 und 33 Mio. EUR vor, bei einem EBIT von -3 bis 2 Mio. EUR. Vor dem Hintergrund der zurückhaltenden Investitionslaune der LPKF-Kunden scheint diese Zielsetzung für uns ambitioniert und wir positionieren uns angesichts des voraussichtlich anhaltend schwachen Auftragseingangs zunächst am unteren Ende der FY-Guidance (MONe adj. EBIT-Marge: 4,0%; zuvor: 4,6%). Sehr erfreulich ist u.E., dass der Konzern Erstbestellungen sowohl für das hochinnovative ARRALYZE-System als auch für die LIDE-Technologie verbuchen konnte. Der Auftraggeber ist ein koreanischer Halbleiterhersteller. Das bekannteste Unternehmen aus diesem Bereich ist hier u.E. Samsung. Der Konzern hatte sich zu Jahresbeginn erstmals zur Anwendung Glas-Technologie geäußert (vgl. Comment vom 18.03.). Insgesamt ist der Vorstand für die LIDE-Technologie optimistisch, die gesteckten Ziele in 2024 übertreffen zu können (mittlerer Mio. EUR-Umsatzbeitrag).



Fazit: LPKF hat zum Jahresstart die selbstgesteckten Ziele erreicht. Der niedrigere Auftragseingang stellt für uns jedoch einen signifikanten Risikofaktor für die Guidance- Realisierung dar. Wir bestätigen daher unser Rating mit unverändertem Kursziel.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



